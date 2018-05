Volley | l' Italia stecca la prima | battuta dalla Turchia

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Turchia 0-3 - le pagelle delle azzurre. Guerra ci prova - Ortolani sottotono - Lubian-Pietrini da rivedere : L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia per 3-0 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln (USA) le azzurre non sono mai riuscite a tenere il passo delle avversarie, pagando l’inesperienza e la gioventù di alcuni elementi che hanno cercato di sostituire assenti di lusso come Egonu, Chirichella, De Gennaro, Bosetti. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. ANASTASIA Guerra: 6,5. ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Polonia (16 maggio). Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : oggi mercoledì 16 maggio si gioca Italia-Polonia, match valido per la seconda giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln (USA) le azzurre torneranno in campo dopo la partita con la Turchia e cercheranno di ottenere una vittoria importante per il morale, per la crescita di un gruppo giovane e anche per la classifica generale. Le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con i favori del pronostico contro le biancorosse, la ...

Turchia Italia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Nations League - Volley femminile) : diretta Turchia Italia: info Streaming video e tv, del primo incontro della nostra nazionale femminile di volley della volleyball Nations League 2018.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:09:00 GMT)

Volley femminile - Nations League 2018 : pessimo esordio dell’Italia - azzurre battute 3-0 dalla Turchia di Guidetti : pessimo avvio per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile, il torneo internazionale che da quest’anno sostituisce il Grand Prix. A Lincoln (USA) le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-20) al termine di un incontro che purtroppo non è mai stato in discussione. Le ragazze di coach Davide Mazzanti, infatti, non sono quasi mai riuscite a tenere il passo della formazione allenata da ...

Volley - Nations League 2018 : la lista definitiva dell’Italia - tutti gli azzurri convocati e la rosa completa : Chicco Blengini, CT della nazionale italiana di Volley maschile, ha ufficializzato la lista definitiva degli azzurri che parteciperanno alla Nations League. Il gruppo di 21 atleti si ritroverà già in settimana in vista delle due amichevoli contro l’Australia (venerdì a Catania, sabato a Reggio Calabria), poi nel weekend del 25-27 maggio il primo impegno nella manifestazione. Rispetto all’originario gruppo di 26 atleti sono stati ...

Volley : Superlega - Padova riporta in Italia Maurice Torres : Padova- Maurice Armando Torres torna a giocare in Italia. L'opposto portoricano ha firmato un contratto con la Kioene Padova per la stagione 2018/19. Nato il 6 luglio 1991 a Ponce , Porto Rico, , nell'...

Volleyball Nations League : l’Italia pronta all’esordio contro la Turchia : Inizia oggi il cammino dell’Italia nel Volleyball Nations League: le azzurre esordiranno questa notte contro la Turchia Per la nazionale italiana femminile è arrivato il momento dell’esordio nella nuova Volleyball Nations League. Questa notte (ore 24) le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo a Lincoln per affrontare la Turchia di Giovanni Guidetti: la gara sarà trasmessa in differita da RaiSport + HD a partire dalle ore 00.50. ...

Volley femminile - Nations League 2018 : stanotte l’esordio dell’Italia! Le giovani azzurre sfidano la Turchia di Guidetti : Questa notte (ore 00.00) l’Italia farà il proprio debutto nella Nations League 2018 di Volley femminile, la neonata competizione internazionale che sostituisce il Grand Prix. A Lincoln (USA) le azzurre affronteranno la Turchia in un match importante per sondare le ambizioni della nostra Nazionale e che mette in palio punti preziosi in ottica Final Six (anche se il torneo è molto lungo visto che prevede ben quindici incontri spalmati in ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Turchia (15 maggio). Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : oggi martedì 15 maggio si gioca Italia-Turchia, primo match della Nations League 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale farà il proprio debutto nel nuovo torneo internazionale che sostituisce il Grand Prix, a Lincoln (USA) le azzurre affronteranno la formazione di coach Giovanni Guidetti che è salita sul podio agli ultimi Europei. Entrambe le squadre, però, si presenteranno con diverse assenze in rosa: ad esempio l’Italia sarà priva ...

Volley femminile - Ofelia Malinov capitano dell’Italia : “In attesa di Chirichella me la godo” : Ofelia Malinov è stata nominata capitano della Nazionale Italiana di Volley femminile. La palleggiatrice è stata investita di questo ruolo per la prima tappa della Nations League che si disputerà dal 15 al 17 maggio a Lincoln (USA) dove le azzurre affronteranno Turchia, Polonia e padrone di casa. Lia avrà la lasagna sulla maglia fino al ritorno di Cristina Chirichella. Queste le dichiarazioni della 22enne: “Sono molto felice che mi sia ...

Volley - chi è Wilfredo Leon? Il giocatore più forte al Mondo arriva a Perugia : il Giaguaro è pronto a incantare l’Italia : Wilfredo Leon è il più forte giocatore al Mondo? Questa è la domanda che circola ormai da un paio di stagioni e la risposta è probabilmente affermativa: il fenomeno cubano naturalizzato polacco ha trascinato lo Zenit Kazan verso la conquista della quarta Champions League consecutiva, ci ha messo lo zampino nella Finale contro Civitanova piazzando gli aces che hanno ribaltato il primo set e il tie-break (suo il punto della vittoria). Pur non ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia pronta all’esordio! Azzurre ricche di novità per le sfide a USA - Turchia e Polonia : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio nella Nations League 2018 di Volley femminile, la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale giocherà le prime tre partite a Lincoln (USA) dal 15 al 17 maggio: il nuovo format prevede infatti che le donne scendano in campo nel pieno della settimana e le Azzurre aspettano di affrontare Turchia, Polonia e USA proprio in questo ordine. Davide Mazzanti ...