Volkswagen Touareg | la prova de Il Fatto it – Si scrive suv | si legge ammiraglia – FOTO

Volkswagen Touareg - Al volante della 3.0 TDI da 286 CV : Nelle curve strette delle sinuose strade di montagna a Sud-Ovest di Salisburgo, alla fine le circa due tonnellate di peso un po le senti in termini di inerzia nei rapidi trasferimenti di carico. Se non fosse per questo, le doti di agilità del telaio della nuova Volkswagen Touareg ti farebbero dimenticare che ti stai portando comunque a spasso un mezzo di poco meno di quattro metri e novanta di lunghezza per quasi due di larghezza. E per quanto i ...

Volkswagen Touareg - Prezzi e dotazioni per l'Italia : La Volkswagen ha dato il via alla fase di prevendita della nuova generazione della Touareg, proponendola inizialmente nella sola versione 3.0 TDI da 286 CV e 600 Nm che presto sarà seguita da un altro turbodiesel da 231 CV e, successivamente, da una versione ibrida plug-in da 367 CV. La variante più potente della Touareg diesel dispone di serie di un cambio automatico a otto rapporti con trazione integrale 4Motion Active Control che le permette ...

Volkswagen presenta il nuovo Touareg a Vinitaly 2018 : Volkswagen presenta il nuovo Touareg a Vinitaly 2018 Volkswagen ha scelto la “sua” Verona e la 52° edizione di Vinitaly per presentare in Italia il nuovo Touareg Continua a leggere

Volkswagen Touareg 2018 - confort - lusso e tecnologia : Dopo due generazioni e oltre un milione auto vendute, Volkswagen presenta il suo nuovissimo Touareg. Come preannunciato ciò è avvenuto in Cina, su quello che per la Casa Tedesca ritiene potrà essere il suo più grande bacino d’utenza e dove il marchio tedesco ha da sempre un grande successo. Ha svelato il SUV premium, in una particolarissima cornice, a voler rimarcare il connubio tecnologico e commerciale che lega a due mani Germania e ...

Volkswagen : anteprima mondiale in Cina per la nuova Touareg : La Volkswagen ha scelto la Cina per presentare in anteprima mondiale la rinnovata Touareg. Equipaggiata con soluzioni di connettività della nuova era e una futuristica integrazione dei...

Volkswagen Touareg - la terza generazione è una vera ammiraglia : ROMA - Volkswagen ha scelto il Salone di Pechino per presentare la nuova Touareg . Da un lato per non rubare la scena alla concept I.D. Vizzion svelata a Ginevra, dall'altro , ben più importante, , ...

Nuova Volkswagen Touareg - il futuro è servito" : Si apre un mondo nel quale non sono più gli occupanti ad adeguarsi alla vettura, bensì quest'ultima ai suoi occupanti. La Nuova Volkswagen offre possibilità di configurazione simili a quelle di un ...

Volkswagen Touareg - ecco la nuova suv-ammiraglia di Wolfsburg – FOTO : C’è tanto, tantissimo, della Concept T-Prime GTE nella terza generazione della Volkswagen Touareg: dal prototipo presentato al Salone di Pechino 2016, il nuovo Suv tedesco riprende l’impostazione della carrozzeria e, soprattutto, quella degli interni. La nuova Touareg ambisce a guadagnarsi il ruolo di ammiraglia della gamma VW, lasciato vacante dalla Phaeton e solo parzialmente ereditato dalla Arteon. Inoltre dovrà replicare i numeri ...

Volkswagen Touareg - La nuova generazione sfila a Pechino : Il terzo atto della Volkswagen Touareg entra in scena in Cina, durante un evento dedicato che precede di un mesetto la prima sfilata in pubblico al Salone di Pechino. Il debutto nel paese del Dragone non è affatto casuale. Infatti, le previsioni indicano che da quelle parti il gradimento già elevato per le Suv di alto lignaggio è destinato a raddoppiare nei prossimi cinque anni. Un trend che, al di là dellentità delle percentuali, si allinea a ...

Nuova Volkswagen Touareg : la presentazione da Pechino [LIVE STREAMING] : Tra pochi minuti dal Salone di Pechino 2018 Volkswagen presenterà in anteprima la terza generazione della Touareg . L'evento di presentazione, trasmesso in diretta streaming e che puoi seguire nel video qui sotto, ci permetterà finalmente di conoscere le caratteristiche tecniche, stilistiche e meccaniche del nuovo SUV della Casa tedesca, pronto a rinnovarsi per ...

Volkswagen Touareg - Primi teaser della nuova generazione : La Volkswagen continua a rilasciare piccoli teaser della nuova Touareg, mentre un esemplare sta viaggiando da Bratislava a Pechino in vista del lancio ufficiale del modello, in calendario il prossimo 23 marzo in Cina.I teaser dei gruppi ottici. Oggi siamo in grado di vedere da vicino il gruppo ottico anteriore Full Led, che mette in risalto la piccola striscia superiore delle luci diurne e gli elementi singoli interni d'illuminazione. Un altro ...