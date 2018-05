Vittoria Assicurazioni si allinea al prezzo Opas

OPAS Vittoria ASSICURAZIONI/ 14 euro per azione. Obiettivo delisting : VITTORIA ASSICURAZIONI vola in Borsa. Merito dell’OPAS che è stata lanciata stamane, prima dell’apertura delle contrattazioni, da VITTORIA Capital. Obiettivo delisting(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:12:00 GMT)

Vittoria Assicurazioni sarà delistata : OPAS a 14 euro : Teleborsa, - Vittoria Capital , controllante di Vittoria Assicurazioni, annuncia il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria , OPAS, avente ad oggetto la totalità delle azioni ...

Andamento sostenuto per Vittoria Assicurazioni : Bene la società assicurativa , con un rialzo dell'1,90%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Profittabilità in crescita per Vittoria Assicurazioni : Teleborsa, - Vittoria Assicurazioni chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 22,7 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I premi ...

Vittoria Assicurazioni - scende l'utile nel 2017 : Teleborsa, - Il bilancio consolidato di Vittoria Assicurazioni esprime un utile netto di 77,5 milioni , principi contabili IFRS, in flessione del 12% se si esclude l'effetto delle plusvalenze ...