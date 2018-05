Vittime Gaza | Ankara espelle l’ambasciatore d’Israele | Tel Aviv replica e caccia

Si temono nuove violenze per la Nakba. Salgono a 59 le Vittime palestinesi a Gaza - rabbia nel mondo arabo : Si temono nuove violenze a Gaza per l'anniversario della Nakba, (la "Catastrofe"), l'esodo dei palestinesi dopo la creazione di Israele nel 1948 e giornata in cui saranno celebrati i funerali di alcune delle vittime degli scontri di ieri (almeno 58 morti e 2.700 feriti). Manifestazioni di protesta sono previste anche in Cisgiordania.Il numero di palestinesi uccisi negli ultimi scontri con le forze israeliane a Gaza è salito a 59, tra cui ...