ilgiornale

: RT @Garrasput: Per Travaglio, Di Maio è vittima del complotto dei media di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto. #DiMartedi - 23meggy23 : RT @Garrasput: Per Travaglio, Di Maio è vittima del complotto dei media di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto. #DiMartedi - Notizie_Milano : Il Giornale: «Vittima di complotto» Ex capo «ghisa» contro il Comune e la procura - Ale_De_Chirico : «Vittima di complotto» Ex capo «ghisa» contro il Comune e la procura -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La grana si preparava da dieci mesi, fin da quando Antonio Barbato,dei vigili, era stato rimosso dall'incarico. L'aveva presa malissimo e aveva giurato di vendicarsi. Da allora, un crescendo incessante di invettive sui social avevano tenuto viva la sua voglia di rivalsa. E ieri arriva la mossa finale: l'ex comandante dei "" si presenta a Palazzo di giustizia e deposita ingenerale un esposto in cui chiama pesantemente in causa l'ex assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza, che indica come la responsabile della sua cacciata; e investe inevitabilmente anche il ruolo del sindaco Beppe Sala.Barbato, costretto alle dimissioni dalle sue intercettazioni con l'imprenditore Alessandro Fazio, arrestato poi per i suoi rapporti con la criminalità organizzata, sostiene in sostanza di essere statodi una macchinazione per lasciare spazio al suo successore: Marco Ciacci, ...