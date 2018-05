Vita e grandi opere di don Salvatore Ligresti (quasi) sempre salvato : Con salvatore Ligresti se ne è andato uno degli ultimi esponenti del vecchio establishment, un personaggio cruciale negli snodi fondamentali tra potere economico e politico dell’Italia che non c’è più. Scandali, pasticci, imbrogli hanno segnato il collasso dei suoi affari a cavallo tra finanza, assi

Facebook - rivoluzione di Zuckerberg e grandi novità in Italia : ecco quali : Facebook non ne vuole sapere di passare la mano. Quello che è attualmente il più popolare dei social network continua a rinnovarsi, ritenendo l'unico modo possibile per evitare di cadere nell'oblio. A giudicare dal successo degli ultimi due lustri, per il momento, l'impresa gli riesce bene e e chissà per quanto ancora il destino lo vedrà sulla cresta dell'onda. Nel frattempo l'impressione è che faccia di tutto per proseguire nel successo ...

Bethesda prepara grandi novità per l’E3 2018 : nuova immagine e dettagli : L'E3 2018 è ormai imminente e Bethesda Softworks sta stuzzicando la fantasia dei propri fan su ciò che possiamo aspettarci dallo showcase di Los Angeles: la compagnia ha rivelato alcuni dettagli succosi su cosa bolle in pentola, compresa una misteriosa immagine che susciterà l'interesse di qualche fan. Lo studio ha pubblicato su Twitter una nuova immagine teaser che mostra la torre del Big Ben di Londra macchiata di vernice rosa su un lato, ...

Myriam Catania non dimentica Luca Argentero : 'è stato uno dei più grandi amori della mia Vita' : Myriam Catania è diventata mamma: è nato Jacques Fiocco azzurro per l'attrice ex moglie di Luca Argentero. Da quasi un anno diventata mamma di Jacques, figlio avuto con il compagno Quentin, e attualmente di nuovo incinta, la 37enne Myriam Catania non ha certamente dimenticato la lunga storia d'amore con l'ex marito Luca Argentero, lasciato nel 2016 dopo 12 anni passati al suo ...

Your Phone e Timeline sono le grandi novità Microsoft per i dispositivi Android : Con qualche ora di anticipo rispetto al keynote inaugurale della Build Developer Conference in programma a Seattle, Microsoft annuncia Windows Timeline per Android e Microsoft Your Phone. L'articolo Your Phone e Timeline sono le grandi novità Microsoft per i dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Adriano Celentano : grandi novità sul ritorno in televisione : Adriano Celentano, uno dei più grandi cantanti della canzone italiana, manca in televisione da moltissimo tempo. L'ultima sua apparizione risale a Rock Economy, il concerto in due serate svoltosi all'Arena di Verona nel 2012 e trasmesso su Canale 5 con un grande successo di ascolti. Tale manifestazione, viene ogni tanto replicata con degli speciali sullo stesso canale.-- Ed è proprio l'emittente Mediaset, il "luogo" dove l'interprete de "Il ...

Volley - la nuova Italia tra grandi ritorni - assenze di lusso e novità brillanti. Gli azzurri verso Mondiali e Nations League : Sono tante le novità nella nuova Italia targata Chicco Blengini. Le prime convocazioni stagionali in vista della Nations League ci hanno regalato alcune importanti sorprese, grandi ritorni e assenze importanti. grandi ritorni – Spiccano naturalmente i come-back di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, assenti dalla Finale delle Olimpiadi di Rio 2016. Lo Zar era rimasto escluso lo scorso anno a causa del noto caso scarpe mentre la ...

Spotify versione gratuita : le grandi novità disponibili da oggi 24 aprile 2018 : Ecco come cambia in meglio la versione gratuita del servizio di streaming musicale Spotify, che da oggi 24 aprile 2018 presenta novità interessanti: i dettagli. Per combattere la concorrenza agguerrita dei vari servizi di streaming musicali già presenti sul mercato, oggi 24 aprile 2018 Spotify ha annunciato una nuova versione destinata agli utenti che non vogliono pagare l’abbonamento premium, e quindi vogliono la versione gratuita ...

Moto - Meeting d'Epoca : la stagione inizierà con due grandi novità : Inizia a Varano la stagione dei Meeting d'Epoca in pista con due importanti novità: demo ride Kawasaki e Trofeo Vintage Airoh Domenica 29 aprile l'Autodromo di Varano de' Melegari , PR, ospita il ...

Italscania - Fenoglio : "A breve grandi noVita' sulle strade" : Italscania, Fenoglio: "A breve grandi novita' sulle strade" 21 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Da Napoli rete europea per seconda Vita grandi edifici : ANSAmed, - Napoli, 20 APR - Vecchie caserme militari, fabbriche dismesse nel centro cittadino, antiche ville in rovina, tutti edifici che possono avere una seconda possibilità di vita. Si è parlato di ...

Come confrontare le tariffe di gas e luce del libero mercato : le grandi novità del 2018 : Questo 2018 ha portato in dote sostanziali novità per quanto riguarda le tariffe di luce e gas. Da questo punto

“La morte è con me”. Il dramma dell’amata star. Una Vita di grandissimi successi - poi il declino e la malattia. Irriconoscibile e devastato dal male finalmente ne parla : Un successo grandissimo, in tutto il mondo il suo nome è conosciuto. Ha dettato legge negli anni ’80 sia dal punto di vista musicale che da quello dell’immagine. Migliaia di imitatori e un mondo della moda che pareva andargli dietro, anche la mitica Madonna ha tratto fonte di ispirazione dal suo modo eccentrico di vestirsi. Ma il successo può anche rappresentare un problema e nel corso degli anni Boy George ne ha passate ...