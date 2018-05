Video Juve Stabia Francavilla 4-3 | highlights e gol della partita Serie C Play off 2^

Calciomercato Juventus - super scambio con i PSG? Video : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa Juventus. In difesa arriveranno Caldara e Spinazzola, protagonisti di una buonissima stagione nelle fila dell'Atalanta. Spinazzola andra' a sostituire Kwadwo Asamoah, che ha deciso di firmare per l'Inter. A centrocampo, invece, il colpo dovrebbe essere Emre Can. Il regista tedesco, to anche dal Manchester City, si liberera' a parametro zero al ...

Calciomercato Juventus : tra possibili arrivi e partenze e l'addio di Gigi Video : Tra festeggiamenti in corso e ultima di campionato, la Juventus sta progettando il proprio futuro, pensando così di costruire una squadra ancor più competitiva rispetto agli anni passati. Tanti gli argomenti a tenere banco in queste ore. Si torna in campo venerdì Mister Allegri, come promesso in conferenza stampa pre Roma-Juve, ha concesso qualche giorno di riposo ai bianconeri che si ritroveranno a Vinovo, freschi scudettati, solo venerdì nel ...

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola Video : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. [Video] Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualita' e vestire la gloriosa maglia della ...

La verità sul settimo scudetto della Juventus Video : La Juventus ha conquistato sul campo il settimo scudetto di fila, vinto definitivamente all'Olimpico di Roma, nel pareggio a reti bianche proprio contro la Roma. Ora osserviamo i numeri di questa Juventus. Manca ancora una giornata al termine, che vedra' la Juventus affrontare nel suo stadio un gia' retrocesso Hellas Verona, la Juventus [Video] ha conquistato la bellezza di 92 punti, frutto di 29 vittorie,5 pareggi e 3 sconfitte. Nelle mura ...

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus Video : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia [Video], per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verra' eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggera' il suo 36esimo titolo e sara' in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della ...

Diretta/ Juve Stabia-Virtus Francavilla (risultato live 2-1) streaming Video e tv : Simeri non trova la porta : Diretta Juve Stabia Virtus Francavilla, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Menti le Vespe aprono il loro cammino nei playoff di Serie C(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:52:00 GMT)

Dall'Inghilterra : prima cessione eccellente della Juventus Video : La Juventus sabato all'Allianz Stadium festeggera' il suo settimo scudetto consecutivo e la quarta Coppa Italia di fila, record assoluto difficilmente eguagliabile da chiunque voglia provare a compiere tale impresa. Intanto Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attivissimi sul mercato [Video], per mettere in piedi una nuova mini rivoluzione in grado di ridare fiato ad una rosa un po' avanti con l'eta'. Pronta una cessione importante, nel Regno ...

Juventus - attacco in HD : i gol più belli di Higuain e Dybala Video : TORINO - Higuan e Dybala , 16 gol il primo, 22 il secondo. E' suulle reti pesanti della coppia d'attacco argentina che la Juventus ha costruito il suo settimo scudetto consecutivo. Nonostante qualche ...

Juventus - mega rivoluzione per tenere Allegri : ecco i nomi Video : La Juventus è riuscita a conquistare il suo settimo scudetto di fila, un risultato storico, considerando anche che è il quarto double consecutivo. Il club bianconero sta facendo la storia del calcio italiano anche grazie al suo tecnico Massimiliano Allegri. Il futuro di quest'ultimo, però, è ancora assai incerto, dal momento che su di lui ci sono vari club della Premier League, in particolare l'Arsenal che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro. ...

Juventus - Cucchi zittisce Chiellini : “gli scudetti sono 34 e non 36” [Video] : Riccardo Cucchi vs Giorgio Chiellini. Il noto giornalista ha posto una serie di domande al difensore della Juventus durante la Domenica Sportiva su Rai2. Una delle risposte di Chiellini però, è stata un po’ inesatta, vale a dire quella sul numero di scudetti della Juventus. Cucchi ha ripreso Chiellini, reo d’aver esagerato un po’ col numero di scudetti, contando anche quelli noti per il caso Calciopoli. Ecco il video dell’accaduto. L'articolo ...

Vergogna Pinsoglio sul pullman della Juventus - Napoli sbeffeggiato [Video] : Una caduta di stile non da Juventus, uno sberleffo a cui i giocatori bianconeri stanno piano piano piegandosi anche sulla scia di quanto ascoltato nelle ultime settimane da parte dei colleghi del Napoli. Fatto sta che Pinsoglio ha voluto togliersi l’ennesimo sassolino in maniera un po’ vergognosa, sbeffeggiando gli azzurri in maniera chiara e palese, cantando sul pullman della Juve ‘Un giorno all’improvviso’ corredato dal dito medio. Un coro ...