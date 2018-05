“Vicino a Belen” Boom! De Martino | arriva la notizia che fa scaldare un po’ tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Quando ha iniziato – tra i banchi della scuola di Maria De Filippi – Stefano Deera un aspirante ballerino molto timido. Che fosse promettente lo si era capito subito. Ma chi avrebbe immaginato che sarebbe diventato il mito che è diventato? Probabilmente lui non ci pensava. Per lui la cosa importante era danzare e, attraverso la sua danza, esprimersi e farsi conoscere. Tra i banchi di scuola, Stefano aveva fatto la conoscenza di Emma Marrone con la quale, poi, si era fidanzato. Una bella storia appassionata che, però, si era spenta quando, nella vita di Stefano (anche in quella di Emma, per la verità) era entrato l’uragano Belen. La bella argentina, che all’epoca era una delle donne dello spettacolo più seguita, era spesso ospite del serale del programma della De Filippi. E ballava con Stefano. La passione tra i due fu travolgente e fu impossibile fermarla. Stefano lasciò Emma e ...