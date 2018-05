Viaggiare in treno lungo lo stivale | quando la prima classe conviene

Le migliori app per Viaggiare in treno nel 2018 : Credit: Hyperloop Transportation Technologies. La coda alla biglietteria della stazione? Roba di altri tempi (per fortuna): prima l’avvento delle biglietterie automatiche, poi quello di internet, infine le app hanno contribuito a ridurre, se non a eliminare del tutto, le lunghe attese dal bigliettaio. Acquistare un ticket per qualsiasi destinazione oggi è diventata una questione di pochi clic sullo smartphone, in Italia come all’estero. Basta ...