Viaggi & Turismo | il 73% dei viaggiatori usa la tecnologia per superare limiti e paure

Viaggi & Turismo : dalla Sardegna al Veneto passando per la Basilicata e la Romagna - il mare libera la mente : L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco ...

Viaggi & Turismo - estate 2018 : la Sicilia è in cima ai desideri degli italiani : L’estate si avvicina e fervono i preparativi per organizzare la vacanza perfetta e godersi il meritato relax sotto il sole. Per delineare i trend di Viaggio per la stagione estiva in arrivo e scoprire le preferenze dei Viaggiatori per le prossime vacanze il motore di ricerca Viaggi momondo ha realizzato un’indagine in 26 Paesi, inclusa l’Italia, e analizzato i propri dati. In estate gli italiani scelgono le isole del Bel Paese “Sappiamo che il ...

Viaggi & Turismo : 10 regole d’oro per aprire una casa vacanza : Sono sempre di più i turisti che scelgono di soggiornare in appartamento piuttosto che in hotel durante le loro vacanze. Lo dimostrano i dati relativi alla domanda di affitti brevi, cresciuta del 10% in un anno secondo l’Osservatorio di Casevacanza. E proprio il sito, leader in Italia per il settore della ricettività extralberghiera, ha stilato un decalogo per aiutare coloro che decidono di investire in questa formula di ospitalità. Burocrazia. ...

Meghan&Harry : Viaggio di nozze a Positano? : ... innamorandosi letteralmente di una delle sue perle più conosciute al mondo, Positano, appunto, tanto da citarla nel suo blog di life style, The Tig , acronimo che sta per 'This is glamorous', . La ...

'La moda in Viaggio' - FashionTour all'Unicar Salerno Alfa Romeo & Jeep : ... inteso come valorizzazione della sapienza artigianale, in partnership con le Maison de Haute Couture, che rendono celebre lo stile italiano nel mondo. Un tour di mostre itineranti, tra le location ...

Viaggi & Turismo : gli eventi del prossimo weekend in Valtellina : Sono due in particolare gli eventi turistici del prossimo weekend che si possono segnalare nel territorio che fa riferimento al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Partendo da domenica 13 maggio, a Gerola Alta, con la 17ª edizione della Mostra interprovinciale della Capra Orobica. A partire dalle ore 8:30, con l’arrivo delle capre in esposizione, una giornata dedicata agli animali nella quale non mancheranno tante iniziative ...

Viaggi & Turismo : il Canada in houseboat lungo il Canale Rideau - patrimonio mondiale dell’UNESCO : Scoprire il Canada in modalità slow, a bordo di una casa galleggiante Le Boat, è un modo originale per conoscere questa terra, tra straordinarie bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. Il Canale Rideau – il più antico ancora operativo nel Nord America e una delle più grandi opere di ingegneria del XIX secolo, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO – è pronto a svelare lungo il suo percorso una serie di tesori che ...

Viaggi & Turismo : ecco quando conviene prenotare le vacanze estive in base alla destinazione : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo report “Best Time to Book” svelando quando i Viaggiatori possono trovare e prenotare gli hotel ai prezzi più bassi questa estate. Per raccogliere queste informazioni, TripAdvisor ha analizzato lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi in cui le tariffe per il periodo estivo in alcune delle principali ...

Viaggi & Turismo : esplora destinazioni affascinanti con le offerte speciali di Emirates pensate anche per le coppie : Emirates ha lanciato tariffe interessanti in tutte le classi dall’Italia verso alcune delle destinazioni più popolari del suo network globale come New York, Bangkok, Maldive, Seychelles e Mauritius. Questa offerta vale sui voli prenotati tra il 7 e il 31 maggio 2018 per Viaggi effettuati tra il 10 settembre e il 30 novembre. I prezzi sono inclusivi di tasse. Di seguito un esempio delle tariffe promozionali: Milano-New York da Euro 369 in Economy ...

Viaggi & Turismo : case vacanza - ecco quanto spendono in media a persona i Viaggiatori italiani : Esperto globale delle case vacanza, HomeAway® svela i dati della sua ultima rilevazione dei prezzi delle case vacanza** sulla piattaforma tra gennaio e novembre del 2017. Lo studio prende in considerazione sia le destinazioni entro i confini nazionali che quelle internazionali dando così una panoramica di quale sia la spesa media che un Viaggiatore che affitta una casa vacanza su HomeAway ha sostenuto per affittare questa tipologia di alloggio ...

Viaggi & Turismo - Ryanair : record di prenotazioni per le nuove rotte da Crotone a Milano Bergamo e Pisa : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha confermato oggi un record di prenotazioni per le due nuove rotte estive da Crotone verso Milano Bergamo e Pisa, annunciate lo scorso febbraio, e operative nella programmazione estate 2018 di Ryanair dall’aeroporto calabrese. La Crotone – Milano Bergamo avrà una frequenza giornaliera, mentre la Crotone – Pisa sarà operata con tre voli a settimana. Per celebrare il successo di prenotazioni delle nuove ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - ripartono i voli Venezia-Montréal e Venezia-Toronto : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva dall’aeroporto di Venezia: da sabato 5 maggio ripartono i voli Diretti da Venezia per Montréal e Toronto. I collegamenti Venezia- Montréal sono con 2 voli a settimana a maggio (sabato e domenica), e 3 a settimana dal 22 giugno (venerdì, sabato e domenica) fino al 28 ottobre; i collegamenti Venezia-Toronto sono con 2 voli settimanali (sabato ...

Viaggi & Turismo : dimmi che film guardi - e ti dirò che vacanza scegliere [GALLERY] : 1/25 Casale Rosennano ...

Viaggi & Turismo : ecco le strutture ricettive “amiche della bicicletta” : Con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di rompere la routine quotidiana per andare alla scoperta di nuovi territori, entrare a contatto con la natura e immergersi nei suoi profumi e colori: proprio su questo pensiero “slow” fa leva il cicloTurismo, fenomeno in forte espansione che negli ultimi tempi, in Italia, è diventato un’apprezzata soluzione anche per chi non è mai stato un grande appassionato di bicicletta. Ogni pedalata ...