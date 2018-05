Vertice con Kim a rischio? Trump | “nessuna notifica da Corea del Nord” Errore Usa su

Berlusconi al Vertice del Ppe "Nessun complotto dell'Ue" : Mentre Bruxelles guarda preoccupata la formazione del nuovo governo italiano, Silvio Berlusconi mantiene la sua linea europeista e vola a Sofia per il vertice del Ppe che precede il summit tra i leader dell'Ue e i Balcani occidentali."In Europa c"è una grande preoccupazione", ammette il leader di Forza Italia dopo l'incontro. Ma smentisce che l'Ue voglia dettare all'Italia un premier o ministri che non cambino la linea nei confronti di ...

Corea Del Nord - a rischio il Vertice con Trump : Si riaccende, seppur lievemente, la tensione tra la Corea Del Nord e la Corea Del Sud a poche settimane dallo storico incontro tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in. Per la giornata di domani erano in programma nuove trattative di alto livello tra i due Paesi, ma oggi la Corea Del Nord ha deciso di cancellare l'incontro.Il motivo è presto detto: un'esercitazione militare condotta dalla Corea Del Sud e ...

Governo M5s-Lega - Salvini : "Accordo Fornero e immigrazione"/ Video - Vertice con Di Maio : "Minacce Ue stimolo" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, intesa vicina?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:37:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Corea del Nord - Kim minaccia di far saltare il Vertice con Trump a Singapore : L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi dopo settimane di idillio. La Corea del Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito al vertice dei leader delle Coree del mese scorso e ha minacciato di annullare il summit del 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-Un e Donald Trump. Il motivo addotto da Pyongyang ...

Nord Corea-Usa - Kim Jong-Un fa saltare il Vertice con Trump?/ Annullati i colloqui di Seul : ecco i motivi : Nord Corea-Usa, Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Donald Trump? Annullati i colloqui preparativi in programma domani a Seul: ecco i motivi della possibile rottura(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:35:00 GMT)

Balcani : Rajoy conferma - non ci sarà al Vertice di Sofia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Contratto punto chiave». Vertice serale - no all'uscita dall'euro : È durato circa due ore il Vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Vertice Salvini-Di Maio. Il leader M5S : “Nel contratto carcere per evasori e taglio pensioni d’oro” : È in corso l’incontro tra il capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. «È il momento di capire se vogliamo andar fino in fondo. Il M5s c’è» dice Luigi Di Maio....

Il Salone del libro tiene - anzi cresce Lagioia e Bray confermati al Vertice : Dopo le 20mila presenze dichiarate ai giorno di apertura e un sabato da record con oltre 35mila visitatori, il Salone Internazionale del libro di Torino, trentunesima edizione chiude i battenti con ...

Governo - Di Maio – Salvini : Vertice nella notte. Il nome del premier ancora con c’è : L’ultimo vertice è finito in piena notte. È durato tre ore l’ennesimo summit nel centro di Milano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che questa volta si sono ritrovati all’hotel President di Largo Augusto. Un vertice lungo, il quarto del week end tra riunioni tecniche con le delegazioni e incontri a due, che aveva sul tavolo l’ultimo fondamentale dettaglio della trattativa tra Lega e Movimento 5 stelle: il nome del ...

Premier e 'contratto' - Vertice Salvini-Di Maio : Matteo Salvini e Luigi e Di Maio sono arrivati al Pirellone per continuare il tavolo tecnico sul l'accordo di 'programma per il governo del cambiamento'. Il segretario della Lega non ha rilasciato ...