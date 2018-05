Verso lo stop ad aumento Iva

Nissan Verso lo stop alla produzione di auto diesel in Europa : Nissan si appresta a porre uno stop alla produzione in Europa di autovetture con motori diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del ...

Nissan Verso lo stop alla produzione auto diesel in Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nissan Verso stop produzione diesel Ue : 05.12 La casa automobilistica Nissan si appresta a porre uno stop alla produzione in Europa di auto con motori diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. La decisione, secondo l'agenzia Kyodo, è frutto delle recenti direttive europee sulle politiche ambientali. La Nissan intende raggiungere una proporzione di almeno il 50% di auto elettriche tra tutte le vetture immatricolate entro il 2025.

Roma-Liverpool - Verso stop alcol in centro : Celerini nelle piazze e stop alla vendita di alcol nella giornata del 2 maggio , quando a Roma si disputerà la partita di ritorno della semifinale di Champions League con il Liverpool. A chiederlo, ...

Roma-Liverpool - Verso stop alcol in centro : Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Celerini nelle piazze e stop alla vendita di alcol nella giornata del 2 maggio, quando a Roma si disputerà la partita di ritorno della semifinale di Champions League con il Liverpool. A chiederlo, dopo gli scontri che si sono verificati all'esterno dello stadio Anfield Ro

Carta credito - Verso stop a firma su scontrino : L'evoluzione della tecnologia renderà presto le firme per i pagamenti con Carta di credito un lontano ricordo. Se la novità, promossa questo mese da MasterCard, Visa e American Express, riguarda per ...

Mosca Verso contro-sanzioni agli Usa - stop alle importazioni : Il parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, ...

Mosca Verso contro-sanzioni a Usa - stop a importazioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Mosca Verso le contro-sanzioni a Washington : "Stop alle importazioni e alla cooperazione su nucleare e aeronautica" : Il Parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei Paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli. Lo riportano le agenzie russe.Tra le contro-sanzioni proposte dalla Duma c'è anche la sospensione della cooperazione nel campo dell'industria nucleare e aeronautica. La Russia intende poi ...

Verso il Governo - una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le consultazioni : Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella concluderà la prima serie di consultazioni dopo il voto e incontrerà i rappresentanti dei principali partiti, per conoscere le loro posizioni e immaginare gli scenari possibili per la formazione di un nuovo Governo. Sky TG24 HD lo racconta con “Verso il Governo”, una lungo speciale dedicato alle consultazioni al Quirinale, in onda dalle 10 alle 19 di...

Laboratori Verso lo stop - la Regione sotto accusa : 'Budget esauriti' : Tetti di spesa per ambulatori, Laboratori e centri specialistici: sanità privata accreditata sul piede di guerra. Si va allo stop delle prestazioni dopo Pasqua. La Federlab proclama lo stato di ...