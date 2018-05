Verissimo e Tg5 | sabato 19 maggio | presentano “Harry e Meghan | il matrimonio reale”

superguidatv

(Di mercoledì 16 maggio 2018)19, appuntamento speciale con Silvia Toffanin e il telegiornale di Canale 5.e Tg5 presenteranno insieme, in diretta, Harry e, ilreale. Potremo così seguire da casa le nozze dell’anno, dall’arrivo del Principe Harry, alla cerimonia, fino all’uscita degli sposi dalla chiesa ed il loro saluto ai sudditi.e Tg5 insieme per ildell’anno C’è gran fermento per19, data in cui il Principe Harry e la fidanzataMarkle diventeranno marito e moglie. E così, dopo 7 anni dalle nozze da favola di William e Kate, anche il figlio minore di Carlo e Diana è pronto per il sì. In occasione dell’evento,e Tg5 collaboreranno per oltre due ore di diretta, a partire dalle 12.15. Silvia Toffanin sarà in collegamento con il Castello di Windsor, per una maratona che seguirà passo ...