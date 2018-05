Venezia : al via primo corso di golf per la terza età : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – A volte uno swing ti allunga la vita”¦ o almeno ne migliora la qualità. è con questo spirito che nasce ‘A scuola di Mini golf”, il primo corso di golf per la terza età con istruttori professionisti creato all’interno di una Residenza per anziani, con tanto di campo privato, insegnanti ex giocatori professionisti, mazze, palline, polo e cappellini loggati. Un’iniziativa che si ...

Venezia : al via primo corso di golf per la terza età (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Da metà maggio e per tutto il periodo estivo, avranno luogo, presso la Residenza Venezia, le lezioni dedicate ai pazienti della struttura che, a seguito di una preliminare valutazione fisioterapica, siano risultati idonei alla pratica dell’attività. A turno gli anziani giocatori si cimenteranno tra tiri e buche sotto la supervisione di un insegnante d’eccezione ogni volta diverso: un ex ...

La bretella ferroviaria per l'aeroporto Marco Polo di Venezia in attesa di firma : Teleborsa, - In attesa di conoscere il nome del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del prossimo Governo, di certo si sa quale atto sarà chiamato a firmare. Si tratta del Contratto di ...

Friuli-Venezia Giulia - 14enne lanciava oggetti dal cavalcavia : ferito un motociclista : Secondo alcuni testimoni, il giovane agiva con alcuni coetanei, buttando sulla strada delimitatori di velocità e altri oggetti.Continua a leggere

DIRETTA / Venezia Foggia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Venezia Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I lagunari di Inzaghi potrebbero ancora prendersi la promozione DIRETTA in Serie A(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:35:00 GMT)

Viaggi & Turismo : Air Transat - ripartono i voli Venezia-Montréal e Venezia-Toronto : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva dall’aeroporto di Venezia: da sabato 5 maggio ripartono i voli Diretti da Venezia per Montréal e Toronto. I collegamenti Venezia- Montréal sono con 2 voli a settimana a maggio (sabato e domenica), e 3 a settimana dal 22 giugno (venerdì, sabato e domenica) fino al 28 ottobre; i collegamenti Venezia-Toronto sono con 2 voli settimanali (sabato ...

Voto in Friuli Venezia Giulia - la Lega spazza via gli avversari : Fedriga vola e i 5Stelle crollano : Lo spoglio delle schede nei seggi elettorali è iniziato alle 8. L’affluenza alle urne ieri è stata pari 49,63 per cento

Friuli Venezia Giulia - i risultati delle regionali : via allo spoglio - Massimiliano Fedriga e la Lega verso il trionfo : trionfo in vista per Massimiliano Fedriga , Lega e centrodestra in Friuli Venezia Giulia . È iniziato alle 8 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali che hanno visto domenica un'affluenza del ...

Friuli Venezia Giulia - al via lo spoglio. Affluenza bassa : si ferma al 49 - 65% : C'è il rischio astensionismo sulla vittoria annunciata di Massimiliano Fedriga alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, un test che, alla luce dello stallo nazionale per la formazione del governo, viene atteso come una specie di "verifica interna" nei rapporti di forza del centrodestra.Gli esiti del voto si sapranno solo in giornata: niente exit poll né proiezioni, le urne vengono aperte alle ore 8. I sondaggi di tutte le ...

Venezia - al via i tornelli contro l’eccesso di turisti : varchi alla stazione di Santa Lucia e al ponte di Calatrava : Se n’è parlato per mesi, adesso succede davvero. A Venezia sono entrati in funzione i tornelli. Nelle giornate di maggiore ressa l’accesso dei turisti alla città storica verrà monitorato da due varchi presidiati dalla polizia. E, se necessario, bloccato. Proprio come avviene in un parco divertimenti. “Non ci vedo niente di male”, ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro. “Le persone che decidono di venire a Venezia ...

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti il 1° maggio/ Primi filtri già al parcheggio Tronchetto : Venezia, tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo maggio in caso di gente eccessiva: ecco come funzionano e come i cittadini Veneziani possono accedere.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:06:00 GMT)