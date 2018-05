Vendite record nel 2017 per Max Havelaar

Treasuries : tassi decennali al record dal 2011 dopo Vendite al dettaglio e New York Empire State Index : I dati positivi relativi alle vendite al dettaglio e al comparto manifatturiero Usa hanno avuto un riflesso immediato sul mercato dei Treasuries. I tassi sui bond Usa a 10 anni balzano oltre la soglia ...

FERRARI/ Trimestre record - utile in crescita del 19 - 4%. Bene le Vendite della 812 Superfast : FERRARI, Trimestre record con un aumento dell'utile netto del 19,4%. Bene le vendite in Cina. Tra le consegne spicca il dato della 812 Superfast. Ora si guarda alla 488 Pista(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:41:00 GMT)

Volvo fra record di Vendite e futuro elettrico. Ora la sfida si sposta sui marchi Polestar e Lynk & Co : Ma lo fa anche il pubblico, se è vero che il 2017 ha segnato un nuovo record di vendite , con oltre 570 mila auto consegnate nel mondo e un utile operativo di 1,34 miliardi di euro , +27,7% rispetto ...

Fca - record Vendite marzo in Usa : +13 - 6% : 18.40 record di vendite sul mercato Usa per Fca che a marzo ha immatricolato il 13,6% di vetture in più,pari a 216.063 unità contro i 190.254 veicoli del marzo 2017. Il dato positivo si conferma di gran lunga il migliore dal 2006. Le previsione di vendita erano stimate solo a +1,9%.Scorparando i risultati le flotte aziendali rappresentano il 25% delle vendite, quelle a dettaglio registrano +11%, massimo dal marzo 2001. Il marchio Jeep ha ...

Porsche - nel 2017 nuovi record Vendite con 246mila vetture - +4% - . Crescono utili a 4 - 1 mld - +7% - e ricavi a 23 - 5 mld - +5% - : STOCCARDA - nuovi record per Porsche nell'esercizio 2017 sia in termini di consegne, che di ricavi e risultato operativo. Il costruttore di auto sportive tedesco - che fa parte del Gruppo...

Porsche - nel 2017 nuovi record Vendite - +4% - e utile - +7% - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...