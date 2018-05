Vendite gruppo BMW - Ad aprile la gamma elettrificata cresce del 52%

quattroruote

(Di mercoledì 16 maggio 2018) IlBMW continua a registrare tassi di crescita a doppia cifra per le sue auto elettrificate. Adsono stati 9.831 gli esemplari di BMW i, BMW iPerformance e Min Electric commercializzati in tutto il mondo, il 52% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Da inizio anno sono stati venduti 36.692 veicoli elettrici e ibridi, con una crescita del 41,7% rispetto al primo quadrimestre del 2017.Target annuali confermati. Ilbavarese, che l'anno scorso ha venduto 103.080 veicoli elettrificati con una crescita del 65,6%, ha quindi confermato il target indicato per l'intero 2018. "Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di vendere oltre 140.000 veicoli elettrificati quest'anno", ha affermato il responsabile commerciale Pieter Nota, sottolineando come attualmente siano oltre 250 mila le elettriche e le ibride dei marchi BMW e Mini ...