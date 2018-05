Varese Brescia Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live playoff basket

Basket : playoff - Brescia- Varese 77-75 : ANSA, - BRESCIA, 14 MAG - La Germani Brescia porta sul 2-0 la serie dei quarti di finale con la Openjobmetis Varese e mercoledì sera a Masnago avrà il primo match ball per volare in semifinale. Al ...

Basket - serie A : Milano-Cantù e Brescia- Varese . Via ai playoff! : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. Gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia reagisce nel secondo tempo e batte Varese in gara-1 : La Germani Basket Brescia rispetta il pronostico in gara-1 del primo turno dei Playoff di Serie A di Basket 2018, non senza faticare. La Leonessa, infatti, si è imposta con il punteggio di 68-61 sull’Openjobmetis Varese in rimonta. La partita, per la formazione di casa, non si era messa bene. Nel primo quarto, con soli 13 punti realizzati, ne ha invece subiti 20 dagli ospiti, che si sono portati al comando sulla prima sirena, specialmente ...