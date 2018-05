Vandali in azione a Rende | danneggiate scuole elementari e medie

Vandali in azione al bar Buco Magico : Domenica poco prima delle 23 sei giovani hanno svuotato un estintore dentro al circolo in cui c'era ancora gente presente

Roma - Vandali in azione al Gianicolo : vandali in azione nella notte al Gianicolo . I busti dei due patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla sono stati divelti dal basamento e buttati a terra senza tuttavia riportare danni evidenti.

Roma - Vandali in azione al Gianicolo : Roma , 14 apr. , AdnKronos, - vandali in azione nella notte al Gianicolo . I busti dei due patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla sono stati divelti dal basamento e buttati a terra senza ...

Gianicolo - Vandali in azione : divelti - ma non distrutti - due busti storici : vandali in azione nella notte al Gianicolo a Roma. divelti due busti dei patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla, un segnale stradale e il vetro della bacheca in legno posta all'ingresso dell'...