VALERIO SCANU Il cantante sardo sfida Donatella Rettore Scanzonissima

VALERIO SCANU torna in tv per Scanzonatissima su Rai2 : tutti i dettagli del nuovo show : Valerio Scanu torna in tv per Scanzonatissima. Il cantante sardo è pronto per una nuova esperienza televisiva nella quale guiderà una delle due squadre della prima puntata, in onda il 17 maggio prossimo. La conduzione del programma è affidata al duo Gigi & Ross, che hanno appena lasciato la guida di Sbandati per dedicarsi a questo nuovo programma che presto andrà in onda su Rai2. I due conquistano la prima serata dopo la militanza nel ...

VALERIO SCANU giura di dire la verità dalla A alla Zia Mary : “Giuro di dire la verità (dalla A alla Zia Mary)… e Valerio Scanu la dice, tutta raccontata in un libro. In contemporanea il suo nuovo singolo “Ed io” è arrivato 1° nella classifica di iTunes. E lui si divide, tra musica e libro. D’altra parte nella vita ha fatto tante cose: cantante, imitatore in “Tale e Quale Show”, naufrago nell’Isola dei Famosi, concorrente a Pechino Express, conduttore a “Ballando con le stelle”, doppiatore di film Disney, ...

Domenica In/ Anticipazioni : omaggio a Fabrizio Frizzi - VALERIO SCANU e Ivana Spagna tra gli ospiti (1 aprile) : Domenica In, Anticipazioni dell'1 aprile: Cristina Parodi apre la puntata con un omaggio a Fabrizio Frizzi, Valerio Scanu, Ivana Spagna e Fiordaliso tra gli ospiti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 08:10:00 GMT)

Pescara - tutte le verità di VALERIO SCANU domani alla Feltrinelli : Pescara. Un libro in cui si racconta senza filtri, in modo diretto e immediato. Una confessione divisa in ventisei capitoli, in cui si racconta tra pubblico e privato, scavando nei suoi affetti più ...

VALERIO SCANU di nuovo contro Fabri Fibra : 'Insulti e minacce - roba allucinante' Video : Nel 2015 #Fabri Fibra venne condannato a risarcire #Valerio Scanu per 20.000 euro, la sua colpa, secondo i giudici del Tribunale di Milano, sarebbe stata quella di aver offeso il noto cantante con alcun versi presenti in un brano del 2013, intitolato 'A Me Di Te'. Un clamore mediatico post-datato La notizia di questa condanna per diffamazione ottenne rilevanza mediatica – creando un vero e proprio polverone – soltanto nell'estate del 2016, dopo ...

VALERIO SCANU : "Io e Maria De Filippi ci parliamo tramite avvocati" : 'Nei miei confronti c'è un pregiudizio di fondo, presente sin da quando sono uscito da Amici e quando ancora il talent veniva visto con snobismo', inizia così la lunga intervista di Valerio Scanu al ...

VALERIO SCANU : dopo Amici e Sanremo gli hanno sempre detto “raccomandato” : Le ultime news su Valerio Scanu: tanti pregiudizi nonostante Sanremo, Amici e L’Isola dei Famosi Negli ultimi dieci anni Valerio Scanu ha partecipato a moltissimi programmi TV, da Amici di Maria De Filippi al Festival di Sanremo, passando per L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e Ballando con le stelle. Nonostante questo, però, ogni […] L'articolo Valerio Scanu: dopo Amici e Sanremo gli hanno sempre detto ...

VALERIO Scanu/ "Io vittima di pregiudizi. Maria De Filippi? Tra noi nessun rapporto - si parlano gli avvocati" : Valerio Scanu, dai pregiudizi nei suoi confronti in qualità di ex concorrente di un talent al rapporto con Maria De Filippi nella nuova intervista al settimanale Spy.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:20:00 GMT)