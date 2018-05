Valentino Rossi | ' Mi aspetto di essere più competitivo'

MotoGP - GP Francia 2018 : Yamaha - è già una stagione di transizione? Le difficoltà di Valentino Rossi e Vinales - sviluppi solo tra qualche mese : Nel pRossimo weekend il grande Circus del Motomondiale si presenta in Francia, a Le Mans, per il quinto appuntamento stagionale. Nella classe regina si è reduci dal trionfo di Jerez de la Frontera (Spagna) di Marc Marquez, sempre più solo in vetta alla classifica generale, con 12 punti di vantaggio sul francese Johann Zarco (Yamaha) e 20 lunghezze su Maverick Vinales (Yamaha). Attualmente, Valentino Rossi è sesto a quota 40 punti, a -30 dal ...

MotoGP - Valentino Rossi svela : 'Ad Austin ho parlato con Marquez' : Valentino Rossi ha 39 anni, ma continua a divertirsi a corre in MotoGP . Certo, le ultime stagioni in Yamaha non sono state facili, però il nove volte campione del mondo è sempre motivato. Tra l'altro, com'è noto, correrà fino al 2020 nel Motomondiale. Nonostante un'età non più giovanissima, il Dottore ha deciso di proseguire la propria carriera. Una scelta che ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Francia. Quattro vittorie e diverse delusioni per il Dottore : Il pRossimo appuntamento del Motomondiale 2018 sarà il GP di Francia. Si correrà sulla mitica pista di Le Mans: un round cruciale per Valentino Rossi e la Yamaha, per evitare di dire già addio al sogno del decimo Mondiale. Riscatto che il Dottore cercherà su un circuito su cui non ha una tradizione così favorevole: a Le Mans si corre dal 2000 e da allora i successi di Rossi sono “solo” tre, l’ultimo dei quali lontanissimo nel ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez contro tutti! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi vogliono rifarsi : Nel pRossimo weekend il Motomondiale torna protagonista in Francia per il quinto round iridato. Nella classe regina, la seconda vittoria consecutiva di Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), in sella alla Honda, ha consentito al campione del mondo in carica di allungare, nella graduatoria generale, nei confronti di Andrea Dovizioso, leader alla vigilia della corsa andalusa. Sono 24 i punti di ritardo del forlivese, allo stato attuale ...

MotoGp - Valentino Rossi si gioca una carta : il Dottore finalmente soddisfatto : L’inizio di stagione del campionato di MotoGp non è stato entusiasmante per Valentino Rossi, in particolar modo preoccupa la competitività della Yamaha. Adesso il Dottore prepara una nuova carta: “abbiamo lavorato su molte cose – ha dichiarato Valentino Rossi come riporta il sito media della MotoGp – ed è stato un buon test. Abbiamo provato diverse soluzioni, alcune di queste positive che ci hanno fatto migliore un ...

Test Jerez - Valentino Rossi : 'Mi piacciono le nuove Michelin' : Il team Yamaha MotoGP lascia Jerez dopo il lunedì di Test post GP. Quello andaluso non è stato un fine settimana facile per Valentino Rossi che, dopo una gara rocambolesca, ha chiuso al quinto posto. ...

MotoGP - l’enigma Yamaha : Johann Zarco va forte e Valentino Rossi arranca. Dipende solo dalla moto? : Ieri è andata in archivio una sessione di test sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) ed il risultato finale invita ad alcune riflessioni: Johann Zarco il più veloce con la Yamaha mentre Valentino Rossi arranca in decima posizione, con una M1 (teoricamente) più evoluta. Sono solo prove e probabilmente il “Dottore” non si è dannato l’anima nel cercare il tempo. Resta il fatto che la moto nipponica, tra le sue mani, ...

Valentino Rossi - Test Jerez 2018 : “Abbiamo lavorato per il futuro. Dovremo aspettare per vedere quanto siamo migliorati” : Non è stata una giornata positiva quella condotta da Valentino Rossi nei Test odierni a Jerez. Il lunedì è stata la degna chiusura di un weekend da dimenticare, in cui solo lo strike tra Pedrosa, Dovizioso e Lorenzo ha consentito al Dottore di agguantare un insperato quinto posto. Oggi non è andata meglio, con Rossi che ha condotto prove di parti meccaniche sulla sua M1. Il Dottore ha sfruttato fino all’ultimo minuto a disposizione, ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : Johann Zarco svetta in Andalusia - Marquez quinto senza preoccupazioni - in difficoltà Valentino Rossi : E’ il francese Johann Zarco il migliore della giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna), tenutisi il giorno dopo il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro transalpino della Yamaha Tech3 ha confermato le sue grandi capacità e con il crono di 1’37″730 ha concluso davanti a tutti. Alle sue spalle, il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), uscito deluso dalla gara di ieri (ritiro) e con tanta voglia di ...

Marquez continua a pungere Valentino Rossi : tensione sempre più alta : Grandi emozioni nell’ultimo appuntamento con il campionato di MotoGp, a Jerez successo da parte di Marquez con incidente tra Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa con Marquez che ai microfoni di Cadena Ser ha paragonato l’episodio con quanto successo a Rio Hondo con il Dottore. Marquez continua a pungere Valentino Rossi: “da parte mia, l’argomento Rossi è chiuso. Ho già detto tutto quello che dovevo dire in Argentina, è stato un ...

MotoGP - Marc Marquez punge Valentino Rossi : “Ci sono piloti che sfruttano il proprio potere mediatico per cose che riguardano solo la pista” : Marc Marquez è in gran forma in sella alla sua Honda. Il campione del mondo ha ottenuto il secondo successo consecutivo a Jerez de la Frontera (Spagna), conquistando la vetta della graduatoria generale del Mondiale 2018 di MotoGP ed approfittando al meglio dell’incredibile carambola, del 18° giro della corsa andalusa, che ha visto coinvolti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa. La Direzione Gara, come è noto, ha deciso di non ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGP - Valentino Rossi : ha senso restare con questa Yamaha? C’è un contratto - difficile cambiare. Intriga la Suzuki : Valentino Rossi ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, dunque correrà con la scuderia dei tre diapason fino al 2020: altre due stagioni e mezza con questo mezzo sembrano però davvero infinite, il Dottore sta guidando una moto ingestibile e lontana anni luci dai vertici del circuito. Le Honda, le Ducati e adesso anche le Suzuki sono decisamente più performanti, il centauro di Tavullia fatica a tenere il passo degli avversari, non riesce ...