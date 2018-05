Vai Mancini | ct contro i dinosauri

tuttosport

: @DiMarzio Bene....Mancini ....ma vai a cagare tu ..de rossi e buffon.... e dato che ci sei portati pure Balotelli. - gianluca_pala : @DiMarzio Bene....Mancini ....ma vai a cagare tu ..de rossi e buffon.... e dato che ci sei portati pure Balotelli. - carlojuve1 : @Diegodc_d10 Cambia spacciatore ricchione!! Li a Napoli c’è l’imbarazzo della scelta; maggiorenni, minorenni, manci… - MatteDani1 : #Mancini : ' Parleró anche con buffon...' Ma vai a fare in culo! Per me la puoi giá chiudere qui!! #Nazionale #buffonE -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) ... in Inghilterra e in Turchia, conta eccome l'addio alla lucrosa sistemazione Zenit per 'riportare l'Italia sul tetto del mondo'.non è un dogmatico del modulo. Non si picca di avere inventato ...