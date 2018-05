Vaccini | 4 bambini esclusi dall' asilo

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a scuola - : In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non ...

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a scuola : Vaccini: Valle d'Aosta, 8 bambini non in regola ammessi a scuola In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non farli entrare" Parole chiave: ...

Obbligo Vaccini - a Firenze 90 bambini sospesi dagli asili - : Consegnate le lettere alle famiglie: da oggi i bimbi non vaccinati non potranno entrare nelle loro scuole dell'infanzia

Lorenzin : “Dal decreto Vaccini buoni risultati su bambini” : Roma, 14 mar. (AdnKronos Salute) – “Il decreto vaccini ha avuto risultati positivi innalzando il numero di bambini appena nati vaccinati”, ma “negli anni a venire dobbiamo pensare anche alla popolazione adulta”. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenendo all’evento Inventing for Life Health Summit organizzato a Roma da Msd all’Auditorium Confindustria. “Negli anni passati ...

Vaccini - Lorenzin : “Risultati positivi per i bambini - ora pensiamo agli adulti” : “Il decreto Vaccini ha avuto risultati positivi innalzando il numero di bambini appena nati vaccinati“, ma “negli anni a venire dobbiamo pensare anche alla popolazione adulta”. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenendo all’evento Inventing for Life Health Summit organizzato a Roma da Msd all’Auditorium Confindustria. “Negli anni passati – ha sottolineato – a causa ...

Vaccini : Comune Palermo - in regola tutti i bambini : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - tutti in regola i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali di Palermo. A tre giorni dalla scadenza (10 marzo) fissata dal decreto Lorenzin come termine ultimo per mettersi in regola con le dieci vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, il bilancio

Vaccini - assessore Sicilia : nell’isola recuperati quarantamila bambini : “Intanto bisogna apprezzare che abbiamo assistito a un aumento straordinario dei soggetti vaccinati. In Sicilia se ne sono recuperati 40.000. Anche se devo sottolineare che in Sicilia non si è mai parlato di una deroga sulle vaccinazioni“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Sicilia, Ruggero Razza, parlando dei Vaccini nell’isola. “Mentre noi parliamo è in corso la conferenza interregionale per monitorare le ...