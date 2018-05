Va dalla Polizia ubriaco | patente sospesa e multa

Venezia : rumena tenta truffa in banca - arrestata dalla Polizia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In presenza di possibili documenti falsi gli operatori di Polizia hanno pertanto eseguito un controllo più accurato, trovandola in possesso di due carte d’identità italiane con generalità differenti, due carte d’identità della Repubblica Ceca con le medesime generalità de

Venezia : rumena tenta truffa in banca - arrestata dalla Polizia : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Lunedì sera il direttore di una banca del centro di Mestre si è rivolto al Commissariato di zona per segnalare il caso sospetto di una donna che si era appena presentata per aprire un conto. La donna era arrivata a ridosso della chiusura della filiale e aveva presentat

Migrante muore annegata sul confine Italia-Francia : “Scappava dalla polizia” : Migrante muore annegata sul confine Italia-Francia: “Scappava dalla polizia” L’accusa dei volontari: “Scivolata nel fiume mentre scappava dalla polizia che in modo sempre più violento dà la caccia al Migrante”Continua a leggere L’accusa dei volontari: “Scivolata nel fiume mentre scappava dalla polizia che in modo sempre più violento dà la caccia al Migrante”Continua a leggere L'articolo Migrante muore annegata ...

Migrante annega nel fiume tra Italia e Francia «Scappava dalla polizia» : Secondo le associazioni di volontariato proveniva dall’Italia ed era stata intercettata da una pattuglia della gendarmeria vicino a Briançon. È con ogni probabilità scivolata in un fiume

Parigi - accoltella passanti : attentato - un morto/ Terrorista ceceno - braccato e ucciso dalla polizia : Parigi, accoltella passanti: attentato, un morto. Terrorista ceceno, braccato e ucciso dalla polizia. E' successo nella tarda serata di ieri: panico fra gli abitanti della capitale francese(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:21:00 GMT)

Parigi - accoltella passanti in centro : un morto e due feriti gravi - assalitore ucciso dalla polizia : Pugnalava gridando 'Allah Akbar', secondo fonti citate dalla radio Europe 1. Altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve

Accoltella passanti in pieno centro a Parigi : 2 morti e 8 feriti. L'assalitore ucciso dalla polizia : Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in pieno centro di Parigi, nel secondo arrondissement, nella zona dell'Opera. Secondo quanto riferito da Bfm-tv, i feriti sono almeno quattro, due dei quali sono gravi. Poliziotti presenti hanno aperto il fuoco sulL'assalitore, che è stato ucciso.Knife Attack near Opera in Paris' 2nd art Four wounded -2 severly - possibly one dead Aggressor shot downpic.twitter.com/vuIfAQXBoI — ...

Un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi - prima di essere ucciso dalla polizia : Sabato sera un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi, vicino al teatro dell’Opéra Garnier, prima di essere ucciso dalla polizia. Non ci sono ancora notizie confermate sul numero di feriti e di eventuali morti, ma l’agenzia di stampa AFP parlano The post Un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi, prima di essere ucciso dalla polizia appeared first on Il Post.

Imprenditore scoperto dalla Polizia in auto con una prostituta : 'Non mettetemi nei guai - sono pronto a farvi un regalo' : Con la moglie è riuscito a farla franca ma non con la polizia. Un Imprenditore 41enne dell'hinterland avellinese è stato colto mentre si era appartato in auto con una prostituta salernitana di 22 anni ...