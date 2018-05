: #Russiagate: commissione Senato Usa,Mosca favori' Trump. Condivisione valutazione agenzie 007 americane - TgLa7 : #Russiagate: commissione Senato Usa,Mosca favori' Trump. Condivisione valutazione agenzie 007 americane - TelevideoRai101 : Usa, Senato ripristina neutralità web - walterwhiteITA : Christopher Wylie, il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa -

Con il sì di 3 repubblicani, i democratici sono riusciti a far approvare in(52 a 47) una misura che abroga la norma con cui la commissione federale per le comunicazioni, sostenuta dalla Casa Bianca,aveva abolito ladella rete introdotta da Obama. Ma sarà dura che anche la Camera approvi. Laimpedisce a provider come At&T, Comcast e Verizon di interferire nel traffico web,bloccando o rallentando certi contenuti per favorire propri siti e app. I dem sperano di attirare i giovani per il voto di midterm.(Di mercoledì 16 maggio 2018)