Usa | scandalo a Ncis | Abby lascia show per ' molteplici aggressioni fisiche'

Il protagonista dello scandalo Iran-Contra nuovo presidente dell’associazione Usa per le armi : Il protagonista dello scandalo Iran-Contra degli anni Ottanta e militare in pensione, Oliver North, 74 anni, è stato nominato nuovo presidente della National Rifle Association, la potente lobby delle armi negli Usa sostenuta dal presidente Donald Trump. Il consiglio dei direttori dell’NRA lo ha scelto come nuovo presidente, dopo che il presidente ...

Lo scandalo Cambridge Analytica non ha cambiato le abitudini di chi Usa Facebook : Altro che sindrome di Stoccolma. Gli utenti di Facebook restano fedeli al social network anche dopo lo scandalo dei dati di Cambridge Analytica, con i tre quarti che si dicono attivi sul loro profilo. Secondo un sondaggio condotto da Reuters e Ipsos, e pubblicato sul sito di Reuters, la metà degli utenti americani di Facebook afferma di non aver ...

Le cheerleader della Nfl costrette a prostituirsi : «In topless davanti agli sponsor». Lo scandalo negli Usa : I fatti si sarebbero svolti in Costa Rica: le cheerleader , vere e proprie artiste nello sport a stelle e strisce, hanno raccontato di essere state costrette a posare seminude per l'annuale ...

Ginnastica - nuovo scandalo abusi sessuali. Brasile sconvolto - 42 casi. Barbosa accUsa Lopes : “Si infilava nel mio letto - mi seguiva in bagno” : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sconvolge il mondo della Ginnastica artistica. Fino a poche settimane fa erano gli USA nell’occhio del ciclone con le denunce di diverse Campionesse Olimpiche e del Mondo nei confronti del dottor Larry Nassar, medico della Nazionale poi condannato a pene esemplari. Ora è il Brasile a essere travolto da un nuovo caso. Ad essere accusato è Fernando de Carvalho Lopes, ex tecnico della Nazionale contro cui ...

“5.000 euro”. GF - scandalo a poche ore dalla diretta. Manca pochissimo all’inizio del reality ma la voce che si è diffUsa (riguardo una certa truffa) fa discutere parecchio. Barbara D’Urso senza parole : Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Nip e già si parla di scandali. Andiamo bene… Già. Proprio martedì mattina è uscito un comunicato della produzione che svela alcune novità di questa quindicesima edizione che sarà condotta da Barbara D’Urso. Dunque cosa si è saputo: i concorrenti sono 17 e resteranno nella casa per 7 settimane. Chi si aggiudicherà la vittoria porterà a casa un ricco bottino da 100.000 euro. ...

Scandalo Facebook - al via l'audizione di Zuckerberg al Congresso Usa - : Il numero uno del social network compare davanti a due commissioni congiunte del Senato dopo il caso Cambridge Analytica

Scandalo profili - Zuckerberg al Congresso Usa ammetterà : 'Colpa mia' : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, intende presentarsi in audizione al Congresso Usa sottolineando la sua personale responsabilità negli errori commessi nel caso Cambridge Analytica. E' quanto ...

Cremlino : le nuove sanzioni Usa contro la Russia sono scandalose - : "Questa è una nuova storia. Certo, è piuttosto clamorosa dal punto di vista legale e della violazione, come dire, delle norme di tutti e di tutto, quindi, qui è necessaria un'attenta analisi", ha ...

Pedofilia - scandalo in Vaticano Arrestato ex addetto Nunziatura Rischia 5 anni. Segnalato dagli Usa : È stato Arrestato questa mattina, per pedopornografia, su mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale del Vaticano, monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington Segui su affaritaliani.it

Facebook - si allarga lo scandalo. Spiati negli Usa 87 milioni di utenti : Cambridge Analytica ha ottenuto i dati personali di un abitante degli Stati Uniti su quattro. Sono infatti 87 milioni gli utenti di Facebook i cui like, condivisioni, messaggi, preferenze di vario genere sono finiti nei server dell’azienda inglese, e a confermarlo è lo stesso social network, con un post sul blog ufficiale. E per la prima volta si h...

Ginnastica - scandalo abusi sessuali in Argentina : accUsato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera Usa : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

Serie B : tesserato accUsa - 'arbitro scandaloso - qualcuno lassù non ci considera' Video : Cittadella, comune di poco più di 20.000 abitanti, a 31 km da Padova, da anni è una bella realta' del calcio italiano, grazie ad una societa' seria e ben gestita che riesce a competere con i grandi club del #campionato di Serie B. Cittadella, miglior rendimento esterno A 10 giornate dalla fine del torneo, il Cittadella con 50 punti è, attualmente, quarta in classifica generale, a pari punti con il Bari, in piena zona play off. Un cammino ...

Scandalo Facebook : Zuckerberg chiede scUsa - ma i dubbi restano : Il padre del social network più famoso al mondo non chiede esplicitamente scusa e soprattutto non spiega per quale motivo, quando nel 2015 ha scoperto gli abusi di Cambridge Analytica, Facebook non ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg si scUsa : "Pronto a testimoniare davanti al Congresso" : Mark Zuckerberg ha chiesto "scusa". Per rompere il suo lungo silenzio, il fondatore di Facebook ha scelto la Cnn. E in un'intervista esclusiva all'emittente americana ha riconosciuto i suoi "...