USA | produzione industriale in rialzo oltre le attese

Subaru ASCENT : la casa automobilistica inizia la produzione del nuovissimo SUV negli USA : La casa automobilistica giapponese ha iniziato la produzione della Subaru ASCENT nel suo impianto statunitense nell’Indiana Il 7 maggio scorso, la prima ASCENT prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio SIA (Subaru of Indiana Automotive Inc.). L’ASCENT è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l’obiettivo di una crescita sostenibile nella ...

Silvio Berlusconi torna al cinema. Dopo "Loro" - arriva "La marchesa" - una produzione USA : Il produttore Steve Jones, nominato agli Emmy, sta sviluppando un film in lingua inglese su Silvio Berlusconi e su un discutibile affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze del Cavaliere fuori Milano. Lo annuncia Variety. Il film, che si chiamerà 'La Marchesa', è basato sul libro del 2011 di Luca Telese 'La marchesa, la villa e il cavaliere. Una storia di sesso e potere da Arcore' (Aliberti Editore) e sarà ...

Grande Fratello : la regia inquadra il bagno ma c’è Alessia sul wc. La produzione si scUSA : GF15 - Alessia Prete Mentre è in atto il fuggi fuggi generale degli sponsor del Grande Fratello 2018 (qui per saperne di più), un nuovo imbarazzante episodio segna questa già discussa edizione. Una svista sicuramente non voluta ma non per questo meno grave: per circa due secondi durante la diretta streaming, la seconda regia ha mostrato una concorrente mentre era seduta sul wc. Si tratta di Alessia Prete, la giovane piemontese che da qualche ...

USA possono ostacolare la Cina nel superare l'Occidente nella produzione di chip? - : E se nelle condizioni di guerra commerciale la Cina si chiuderà e drammaticamente ridurre le importazioni dei chip americani, l'economia statunitense potrebbe privarsi di centinaia di miliardi di ...

USA - in aumento la produzione industriale a marzo : Cresce oltre attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. Il dato registra una salita dello 0,5% dopo il +1% rivisto di febbraio , +0,9% il preliminare, , risultando superiore ...

Siria - raid aerei lanciati da USA - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riuniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

Ballando - Giuliana De Sio accUSA la produzione : "Il camerino sfasciato? Un'invenzione degli autori" : Era soltanto un anno fa quando Giulana De Sio venne accusata di aver sfasciato i camerini di Ballando con le stelle , ma ora è proprio lei stessa a rivelare un retroscena inedito. Nel corso di un'...