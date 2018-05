USA - mercato edilizio in frenata a aprile : Brusca frenata del mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, ad aprile i nuovi cantieri avviati sono scesi del 3,7% su base mensile a 1,287 milioni di ...

Winelovers USA : Sagrantino e vini autoctoni convincono il mercato : Negli ultimi anni, i Winelovers americani sono diventati sempre più esigenti e raffinati, orientando le proprie preferenze di acquisto verso vini a denominazione d’origine e vini tipici regionali (Nomisma, 2018), con una forte predilezione per i prodotti italiani. Un trend che è stato confermato anche dal caloroso interesse con cui il pubblico statunitense ha accolto Steak & Sagrantino, ciclo di degustazioni a stelle e strisce di Sagrantino ...

Il mercato lavoro USA mantiene la FED su un percorso rialzista : ... il fatto che sia stato aggiunto che l'inflazione futura potrebbe aggirarsi attorno all'obiettivo "simmetrico" del 2% del comitato del FOMC è stato interpretato da molti come un segnale di politica ...

Mercato Milan - c'è l’occasione inaspettata : può arrivare DUSAn Tadic - ecco come Video : Il Milan è molto concentrato su un finale di stagione che vede finalmente i rossoneri protagonisti ed alla ricerca di un trofeo importante. I ragazzi di Gattuso, infatti, sfideranno i bianconeri di Massimiliano Allegri nella Finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida si preannuncia molto difficile, ma l’ambiente rossonero è molto carico per quest’evento e spera di ripetere il miracolo di Doha dove il ...

USA : State Street - mercato stima al 90% mossa Fed a giugno : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – “Come ampiamente atteso, il meeting del Fomc si è rivelato un non-evento, con le dichiarazioni che sono rimaste largamente invariate. Adesso il mercato stima che le probabilità di una mossa durante il prossimo meeting di giugno si attestino al 90%”. Lo afferma Lee Ferridge, responsabile Multi-Asset Strategy per le Americhe di State Street Global Markets, sottolineando che “anche se ci sono ...

Il mercato dell'USAto non conosce crisi - soprattutto online - : Il mercato degli oggetti di seconda mano, nella ricerca Subito e Doxa Nel 2017 , si potrà dire a crisi non ancora conclusa, l'economia di seconda mano ha toccato il valore di 21 miliardi di euro, ...

Il mercato dell'USAto in Italia cresce del 72% ed è sempre più online : ... non è un'economia 'grigia', parallela a quella ufficiale. Anzi, i numeri di Doxa testimoniano che questo mercato è tanto più sviluppato quanto più alto è il reddito disponibile.

“Aiuto - la mia insalata si muove!” La sorpresa dentro il pranzo è disgustosa : il supermercato costretto a scUSArsi : Gerard O’Hora, di Belfast, sta per gustarsi la sua caesar salad di pollo appena acquistata da Sainsbury, nota catena di supermercati britannica. Con grande stupore l’uomo trova nell’insalata una locusta ancora viva. Così filma tutto e decide di postare il video a testimonianza della brutta scoperta. La catena di supermercati oltre alle scuse pubbliche ha offerto al cliente un buono di trenta sterline direttamente caricate sulla sua carta ...

Il mercato USA 'scopre' il bidet e la ceramica di Civita Castellana incrementa l'export : Impennata delle esportazioni , +32,9%, verso gli Stati Uniti per il comparto dell'arredo bagno targato Civita Castellana. Lo dicono i dati definitivi del 2017 presentati della Direzione studi e ...

RUSAl guarda alla Cina dopo la perdita del mercato americano per le sanzioni - : La Cina è il maggior produttore al mondo di alluminio ed esporta prodotti in alluminio in eccesso. Oggi il prezzo dell'alluminio ha aggiornato il massimo del 2011 con 2.642 dollari per tonnellata. ...

Auto : Csp - dopo crescita impetuosa fisiologica paUSA mercato : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Le ragioni della fase di stanca del mercato italiano sono molte. Innanzitutto, dopo la crescita impetuosa del triennio 2015-2016-2017, una pausa è del tutto fisiologica”. A sottolinearlo è il Centro Studi Promotor commentando i dati diffusi oggi dall’Acea. “In secondo luogo – prosegue – le case hanno frenato sui chilometri zero sia perché ve ne sono molti da smaltire nelle ...

La Russia condanna le sanzioni USA volte a eliminare i concorrenti dal mercato globale : ... e si sono trasformati in un nemico per l'economia di mercato e la concorrenza libera e leale. Il Ministero degli Esteri russo ha detto inoltre che gli Stati Uniti non esitano a usare qualsiasi mezzo ...

USA - delude il mercato del lavoro a marzo : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a marzo , dopo il buon avvio di anno. Nel mese in esame sono state aperte 103 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, ...