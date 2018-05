: Usa, Fbi indaga su Cambridge Analytica - TelevideoRai101 : Usa, Fbi indaga su Cambridge Analytica - AlarmBell : RT @repubblica: Cambridge Analytica, Fbi e ministero della Giustizia Usa aprono un'inchiesta [news aggiornata alle 02:35] - repubblica : Cambridge Analytica, Fbi e ministero della Giustizia Usa aprono un'inchiesta [news aggiornata alle 02:35] -

Il Dipartimento di Giustizia americano e l'Fbi hanno aperto un'inchiesta su, la società dello scandalo sull'utilizzo dai dati degli utenti Facebook che ha avviato le procedure per insolvenza in Gran Bretagna. Lo riporta il New York Times,segnalando che il dossier riguarda la società che ha utilizzato i profili degli utenti del social media a scopo elettorale "e persone americane ad essa associate".era stata fondata nel 2013 dall'ex capo stratega di Trump falco della destra americana, Steven Bannon.(Di mercoledì 16 maggio 2018)