Usa | autorità contro ' Lupo Wall Street' | non paga suoi debiti

Usa senza autorità sui diritti umani : I popoli nei paesi del Terzo Mondo hanno avuto la forte impressione che l'Occidente si preoccupi solo dei diritti di coloro che si oppongono al governo e che i tanto reclamati diritti umani dell'...

Dipartimento di Stato Usa chiede ad autorità ucraine di aumentare i prezzi del gas - : "Ha esortato l'Ucraina a raddoppiare gli sforzi per riformare e soddisfare le condizioni del programma dell'FMI con l'adozione di una legislazione riguardante l'istituzione di un tribunale anti-...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Scontro Mosca-Washington all’Onu : “Minata autorità del Consiglio”. “Finito tempo delle parole. Assad? Siamo pronti a colpire ancora” : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu riUnito d’urgenza dopo l’attacco notturno di Usa, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di “minare l’autorità del Consiglio” e, ha aggiunto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, “è il momento che gli Usa imparino che il codice internazionale di comportamento sull’uso della forza è ...

Raid Siria - l'ambasciatore russo : 'Minata l'autorità dell'Onu' - Usa : 'Se Assad Usa ancora armi chimiche agiamo' : Con un messaggio alla nazione il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l'inizio dei Raid contro la Siria in risposta ai presunti attacchi con gas nervino contro la popolazione. Una pioggia di ...

Raid Siria - in corso il Consiglio di sicurezza |L'ambasciatore russo : "Minata l'autorità dell'Onu | Gli Usa : se Assad Usa ancora armi chimiche agiamo : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per RagUsa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Facebook - pressing autorità Ue - Usa e inglesi : «Zuckerberg venga a spiegare». A picco i titoli dei social network : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo dopo che le autorità Usa e britanniche chiedono audizioni di Zuckerberg...

