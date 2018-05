Uomini e Donne | Nilufar a Giordano | «Nonostante tutti i nonostante la mia scelta sei tu»

Chi è Sara Affi Fella - da Temptation Island a Uomini e Donne : Riccia e bellissima, Sara Affi Fella è una delle troniste più amate seguite, passata da Temptation Island e Uomini e Donne, in cerca dell’amore. Classe 1996, è nata a Napoli, ma da diverso tempo vive a Roma dove studia Medicina alla Sapienza. Nonostante la sua giovane età (ha solo 21 anni) Sara Affi Fella ha già le idee molto chiare riguardo il suo futuro: sogna di diventare un bravo medico e il mondo dello spettacolo non le interessa. ...

Catanzaro. Crolla balcone a Murano : precipitano 3 donne e 2 Uomini : Sono 5 le persone rimaste ferite dal crollo di un balcone nel quartiere Lido a Catanzaro. I cinque si erano

Uomini e Donne : la scelta di Nilufar è Giordano : Lo ha rincorso dentro e fuori lo studio, ha litigato con lui, ma alla fine lo ha scelto. Chi? Nell’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Nilufar. La giovanissima tronista è uscita dal programma di Maria De Filippi con il sorriso sulle labbra dopo aver commosso tutti, perfino Giulia De Lellis. Chi è stato il fortunato, il bel Giordano o il ricco Nicolò? Ebbene la scelta di Nilufar è ricaduta su Giordano. ...

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne : Nilufar la consola : Uomini e Donne: Giulia De Lellis piange durante la scelta di Nilufar Giulia De Lellis è tornata a Uomini e Donne, il programma che due anni fa l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e le ha fatto conoscere il grande amore della sua vita, Andrea Damante. Per la prima volta Giulia è tornata alla corte […] L'articolo Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne: Nilufar la consola proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis si commuove a Uomini e Donne : Gianni Sperti la consola : Uomini e Donne: Giulia De Lellis scoppia a piangere e Sperti la conforta Oggi è andata in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e c’è stata la scelta di Nilufar Addati. Difatti la ragazza, dopo mesi e mesi, ha finalmente deciso di uscire dalla trasmissione mano nella mano con Giordano Mazzocchi. Un momento, che ha commosso i tantissimi spettatori a casa, compresa Giulia De Lellis. Difatti quest’ultima è stata ...

Uomini e Donne - Nicolò piange per la scelta di Nilufar : le parole di Maria : Uomini e Donne, la scelta di Nilufar: Maria cerca di consolare Nicolò Nicolò Ferrari non è la scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Il corteggiatore, dopo il discorso della tronista, è scoppiato in lacrime. La sua dolcezza si è fatta notare anche durante questo finale. Maria De Filippi ha tentato di consolarlo. Come […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò piange per la scelta di Nilufar: le parole di Maria proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : la scelta di Nilufar è Giordano – Foto e Video : Nilufar e Giordano Nilufar ha scelto. La tronista di Uomini e Donne dagli occhi di ghiaccio ha portato a compimento il suo percorso nella trasmissione di Canale 5. Dopo un soggiorno in villa, la napoletana ha sciolto i suoi dubbi annunciando nello studio della trasmissione chi tra Nicolò Ferrari, belloccio della prima stagione di Riccanza, e Giordano Mazzocchi, verace corteggiatore capitolino, è riuscito a fare veramente breccia nel suo ...

Giulia De Lellis nuova tronista?/ Uomini e Donne : la scelta di Nilufar e le lacrime pensando ad Andrea Damante : Flirt in corso tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? L'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:34:00 GMT)