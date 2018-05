Anticipazioni Uomini e donne : ecco chi sceglie NILUFAR nella puntata di oggi : Uomini e donne: NILUFAR ADDATI ha scelto GIORDANO MAZZOCCHI Grande sorpresa in arrivo per i fan di Uomini e donne: contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi, NILUFAR Addati ha infatti scelto il suo “nuovo” fidanzato alla presenza del pubblico in studio, scopriamo dunque insieme che cosa è accaduto nella registrazione avvenuta martedì 15 maggio 2018…-- Dopo aver accolto tra gli ospiti Giulia De Lellis, Maria De Filippi è ...

Uomini e Donne : La Scelta di Nilufar Addati! : La bellissima Nilufar Addati, la tronista italo-iraniana che è approdata a Uomini e Donne Classico durante la stagione 2017-2018, ha effettuato la sua Scelta. La bella mora dagli occhi di ghiaccio, emozionata ha finalmente trovato il fidanzato. Ecco chi è il fortunato ragazzo!-- Nilufar Addati è stata la tronista più amata a Uomini e Donne Classico. Già nel 2017 era approdata nel salotto dell’amore come corteggiatrice di Mattia Marciano. Ed è ...

Uomini e Donne - Ursula Bennardo : ecco cosa penso di Sossio Aruta! : Ursula Bennardo, la Dama di Uomini e Donne Over che da qualche tempo ha iniziato una frequentazione con Sossio Aruta, dichiara di voler l’esclusiva con il discusso cavaliere. I due si frequentano anche fuori dallo studio e hanno passato anche le vacanze di Pasqua assieme, ma la dama adesso chiede a Sossio di frequentare solo lei. ecco tutti i dettagli! Ursula e Sossio si frequentano da due mesi e sembra tra i due fin dal primo momento ci sia ...

[DIRETTA] Uomini e Donne - la scelta di Nilufar Addati. Video : Oggi, martedì 15 maggio, è in corso una nuova registrazione del Trono Classico con Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Proprio quest'ultima è pronta a fare la sua scelta. Chi avra' scelto tra Giordano e Nicolò? Registrazione nuove puntate Trono Classico 15/05 La redazione di Uomini e Donne [Video], tramite Instagram ha fatto sapere che la scelta si è svolta in studio con il pubblico presente. Raffaella Mennoia pubblica una foto ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati sceglie a sorpresa in studio - scopriamo chi Video : Il trono della tronista partenopea Nilufar Addati è stato sicuramente tra i più amati dell'edizione 2017/2018 di Uomini e Donne. La ragazza - ricordiamo - aveva esordito nel programma di Maria De Filippi come corteggiatrice del tronista Mattia Marciano, il quale però non l'aveva scelta. Gia' in quell'occasione, però, la ragazza italo-iraniana si era distinta per il suo carattere schietto e sincero oltre che per la sua bellezza. Così, dopo ...

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne : le parole su Andrea Damante : Giulia De Lellis ospite di Uomini e Donne: cosa ha detto su Andrea Damante Giulia De Lellis è tornata a casa. La web influencer è stata ospite della registrazione di Uomini e Donne, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 16 maggio. È la prima volta che Giulia torna alla corte di […] L'articolo Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne: le parole su Andrea Damante proviene da Gossip e Tv.

Trono Classico Uomini e Donne anticipazioni : Mariano va via - Sara sceglie : Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni registrazione: Mariano ha abbandonato il Trono? Si complica il percorso di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne. A quanto pare nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico, il napoletano ha deciso di abbandonare il programma. Dopo la segnalazione della scorsa puntata, Valentina è tornata alla corte di Maria De Filippi ma ha deciso di non fare esterne con il tronista.-- La ragazza ha inoltre ...

Gossip Uomini e donne - la scelta di Nilufar : passione a luci rosse in villa? Video : Per Nilufar Addati si avvicina sempre di più il momento della scelta finale [Video] a Uomini e donne: le ultime di Gossip di queste ore rivelano che la bella tronista napoletana ha annunciato nel corso dell'ultima registrazione del trono classico che vedremo in onda questa settimana di essere pronta per il fatidico momento finale che lam portera' tra le braccia di Giordano oppure tra quelle di Nicolò, i due corteggiatori che sono arrivati al ...

