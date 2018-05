Unicobas | continuano le vittorie presso il giudice del lavoro

scuolainforma

(Di mercoledì 16 maggio 2018)RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO quiO CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINAFACEBOOK ABILITAZIONE ED INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA, CON SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VASTO SEZIONE. AFAM NEW ENTRY: DOCENTE, DIPLOMATO IN CANTO, DICHIARATO ABILITATO ALL’INSEGNAMENTO E MIUR CONDANNATO A VERSARE PIÙ DI € … L'articololeildelproviene da Scuolainforma.