Un weekend di sport | musica ed enogastronomia nel territorio del Consorzio Turistico

Sondrio e Valmalenco : nel weekend due eventi in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi : Due gli eventi in programma nel weekend, nello splendido territorio che fa riferimento al Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi. Domenica 13 maggio Comune e Pro Loco di Chiuro organizzano una passeggiata in bicicletta aperta a tutti e gratuita lungo il sentiero Valtellina. Si potrà inoltre effettuare una discesa di soft rafting in gommone lungo il fiume Adda, da Piateda fino alla ...

Harley-Davidson presenta lo Sportster weekend : È fissato per questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 maggio, l’appuntamento con lo Sportster Weekend, lo speciale porte aperte promosso da H-D Italia e dedicato alla gamma più longeva della storia Harley: il modello fu infatti introdotto per la prima volta nel 1957! Se da una parte c’è dunque la tradizione, dall’altra le […] L'articolo Harley-Davidson presenta lo Sportster Weekend sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Andrè De La Roche e Martina Grimaldi a Roma per un weekend di sport - musica e spettacolo : In programma due spettacoli, il primo dalle ore 16 con 12 coreografie e il secondo, dalle 18.30 con 21 esibizioni. Tra le altre, è prevista una coreografia del Club di Socializzazione "C'è posto per ...

Calcio in TV : le partite del weekend in onda su Fox Sports : Fox Sports: gli appuntamenti con il Calcio in TV e in streaming su SkyGo Sabato 5 maggio Girona " Eibar in diretta alle 13:00 su Fox Sports , telecronaca di Dario Mastroianni, Diretta Gol Bundesliga ...

Lo sport del weekend - il Marsala a un punto dal ritorno in quarta serie : Quarto e penultimo weekend di aprile 2018, rovente fine settimana di piena primavera nel quale molte realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani si giocheranno una porzione enorme ...

Cultura - tradizione - sport e solidarietà nel weekend in bassa Valtellina e nelle sue valli : Sarà all’insegna di Cultura e tradizione, ma anche di sport e solidarietà, il prossimo weekend, che si allunga con gli eventi fino al 25 aprile, nel territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Sabato 21 aprile Tradizioni da preservare e l’entusiasmo dei suonatori delle bande richiameranno sabato e domenica gli appassionati nel primo Festival bandistico della provincia di Sondrio al Polo fieristico di Morbegno. ...

Il weekend sportivo : il Trapani Calcio si inceppa - si sblocca invece il Trapani Basket : Sport Pallacanestro: In Serie A2 girone ovest si è disputata la 29° giornata , 14° del girone di ritorno, , penultima di regular season. La Lighthouse Trapani al termine di una partita al ...

Lo sport del weekend - decisivo il derby in programma al Municipale : sport di Piazza Armerina , En, . Per gli azzurri del presidente Paolo Tumbarello sarà l'occasione propizia di mandare in campo alcuni giovani della formazione juniores ed alcuni giovanissimi della ...

weekend su Sportitalia con Coppa Italia Primavera - Serie C e Basket Serie A2 : Venerdì 13 aprile 2018 in diretta dalle ore 20,45 SportItalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà in esclusiva assoluta la finale di ritorno della Primavera Tim Cup Milan-Torino. Un appuntamento da non perdere e che SportItalia coprirà con un sforzo eccezionale e con il commento tecnico di Cristian B...

Derby Time su Sky Sport : date - orari e canali del weekend : Manchester City-Manchester United, sabato 18.30, Sky Sport 3 Potrebbe certamente essere il modo migliore per chiudere i conti di una Premier mai cominciata. La vittoria nella prima dell'anno, dunque ...

Il weekend sportivo : retrocessione per il Marsala Volley : , ndr: l'articolo su Volley Soverato - Sigel Marsala sarà linkato in giornata, Scherma: A Seoul , Corea del Sud, si è disputata la 6° prova della Coppa del Mondo di sciabola femminile 2018. La ...

Impianti Monte Piselli - un weekend di Pasqua all'insegna di turismo e sport : Se le condizioni meteo si manterranno, come auspicabile favorevoli, si preannuncia un weekend Pasquale di grande afflusso e serena fruizione per la stazione sciistica di Monte Piselli. Dallo scorso 21 ...

Cortina : Bebe Vio protagonista di un lungo weekend con i ragazzi di art4sport Onlus : Cortina, 19 mar. (AdnKronos) - Le realtà del territorio ampezzano sono pronte per accogliere Bebe Vio e i 25 ragazzi di art4sport Onlus, associazione nata nel 2009, a seguito della sua vicenda personale, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei raga

Lo sport del weekend - tutti in dirittura di arrivo i campionati : ... sabato 17 marzo 2018, al Palazzetto dello sport di Petrosino , Tp, contro il Darwin Technologies Club Mascalucia, in quella che è tangibilmente l'ultima chance per tenere vivo il miracolo salvezza. ...