Un video di Shadow of the Tomb Raider ripercorre l’evoluzione di Lara Croft

Svelata Roadmap di Shadow of the Tomb Raider - quando un video gameplay? : L'annuncio del gioco c'è stato solo qualche giorno fa: Shadow of the Tomb Raider ha generato parecchio interesse. In realtà tantissimi giocatori si aspettavano un video gameplay duante il reveal, invece si sono dovuti accontentare "solo" di un video in computer grafica. Arriva anche una notizia che potrebbe deludere alcuni giocatori. Square Enix ha confermato che non ci sarà alcun video gameplay prima dell'E3 2018 di giugno. Il calendario di ...

Shadowhunters 3×07 - il tentato omicidio di Clary (video) : Shadowhunters 3×07 trama e promo – Il settimo episodio della Freeform andrà in onda negli USA martedì, 1 maggio 2018. I fan italiani ancora una volta dovranno attendere il palisesto di Netflix, che renderà disponibile la puntata il giorno successivo. In “Salt in the Wound” vedremo Simon e Luke collaborare per impedire che Lilith faccia una nuova vittima. La trama di Shadowhunters 3×07 sottolinea inoltre che il passato ...

Shadowhunters 3×06 - visite inaspettate per tutti (video) : Shadowhunters 3×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv si intitola “A Window Into an Empty Room” ed è andato in onda su Freeform martedì, 24 aprile 2018. Il giorno successivo su Netflix per i fan italiani, come da programmazione. La trama di Shadowhunters 3×06 svela l’arrivo di visite inaspettate per Simon, ma anche per Izzy. Saranno incontri piacevoli? Intanto Clary trova in Magnus un forte alleato ...

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Shadowhunters 3×05 : I Malec si divideranno? (video) : Shadowhunters 3×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv firmata Freeform ritornerà sul piccolo schermo il prossimo martedì, 17 aprile 2018. Il giorno successivo verrà invece distribuito per i fan italiani su Netflix. Shadowhunters 3×05 si intitolerà “Stronger Than Heaven” e ci mette in guardia sul possibile futuro dei Malec. I due protagonisti dovranno affrontare alcune ombre oscure che riguardano il ...

Shadowhunters 3×04 : Jace alla ricerca della verità (video) : Shadowhunters 3×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv targata Freeform andrà in onda il prossimo martedì, 10 aprile 2018. Come sempre gli utenti italiani potranno gustarsi l’appuntamento con Shadowhunters 3×04 grazie a Netflix, che renderà disponibile il video il giorno successivo. Dopo aver visto da vicino le allucinazioni di Jace nella puntata 3×03, il nostro protagonista dovrà affrontare quanto gli ...

Shadowhunters 3×03 : Ritorni inaspettati (video & SPOILER) : Shadowhunters 3×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda su Freeform il prossimo martedì, 3 aprile 2018. Shadowhunters 3×03 sarà disponibile invece per i fan italiani il giorno successivo su Netflix. Dopo aver scoperto il segreto di Magnus nella puntata 3×02, la trama e il promo ci svelano quali saranno le minacce da cui dovranno guardarsi i nostri protagonisti. E non si parla solo di Lilith: vediamo ...

Shadow of the Tomb Raider - il nuovo videogioco con Lara Croft : Dopo l’uscita nelle sale del reboot cinematografico con Alicia Vikander, Square Enix ha annunciato l’arrivo di Shadow of the Tomb Raider, terzo e ultimo capitolo della nuova saga dedicata alle origini di Lara Croft. Una trilogia cominciata nel 2013 con l’uscita di Tomb Raider, il videogioco dal quale prende spunto proprio il film nei cinema di tutta Italia, seguìto poi due nel 2015 da Rise of the Tomb Raider che ha ricevuto ...