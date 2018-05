Un premier politico | di area M5s | non ingombrante per Di Maio | ecco il profilo

huffingtonpost

: ?? #BREAKING = Governo: Di Maio 'premier politico, mai un tecnico' = (AGI) - you_trend : ?? #BREAKING = Governo: Di Maio 'premier politico, mai un tecnico' = (AGI) - fattoquotidiano : LA TRATTATIVA. “Premier politico”. E fantasma. Di Maio-Salvini: “Mancano solo le virgole” (#fattoquotidiano in… - Agenzia_Ansa : #Governo, Salvini-Di Maio pronti a riferire a Colle. Intesa su premier politico e programma -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Dopo tante fibrillazioni, il punto di caduta è a un passo. E si concretizza in un presidente del Consiglio che racchiude in sé le caratteristiche decisive e tanto agognate per superare lo stallo. Unautonomo ma non eccessivamenteper Luigi Die Matteo Salvini; l'essere unorganico a una maggioranza altrettanto politica; rappresentare il Movimento 5 stelle quale azionista di maggioranza del futuro governo.L'indiziato principale è Emilio Carelli. L'ex direttore di Skytg24, che a lungo ha affiancato il capo5 stelle nei complicati giorni del post voto, e che era già ampiamente entrato nella girandola dei papabili per la presidenza della Camera. Da entrambe le forze politiche filtra consenso sul nome del giornalista. Di fronte a domanda specifica, nessuno nega. Il massimo che si riesce a strappare e un "no comment".In ...