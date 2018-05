Un nuovo smartphone Xiaomi finisce su Geekbench | HMD Global annuncia un evento a Mosca

In Italia arriva Honor 10 - il nuovo smartphone della Huawei : ROMA – L’azienda Huawei lancia in Italia Honor 10. Rispetto ai precedenti modelli, Honor 8 e 9, il nuovo arrivato presenta un design sempre più vicino a quello degli smartphone Huawei, il particolar modo a quello del P20. Ecco alcune carattetteristiche: il telefono ha una doppia fotocamera da 24+16MP con A.I. e apertura F1.8. Inoltre, riconosce più […] L'articolo In Italia arriva Honor 10, il nuovo smartphone della Huawei proviene da ...

HTC Exodus sarà un nuovo smartphone blockchain : HTC Exodus è uno smartphone che potrà contare su blockchain, un portafoglio universale e su supporto hardware per criptovalute e app decentralizzate L'articolo HTC Exodus sarà un nuovo smartphone blockchain proviene da TuttoAndroid.

Honor 7S : indiscrezioni sul nuovo smartphone di fascia bassa : Se non si è particolarmente appassionati di smartphone, è molto probabile che il marchio Honor non dirà niente. Ma se parliamo di ''sottomarca'' di Huawei, il discorso cambia. Chi non conosce ormai il terzo produttore al mondo di smartphone? L'azienda cinese è proiettata a presentare il suo prossimo smartphone di fascia bassa, l' Honor 7S. Ciò che caratterizza particolarmente questi tipi di telefoni sono le prestazioni notevoli in relazione al ...

Lenovo Z5 : il nuovo smartphone presenta importanti novità : In questi giorni sono trapelate moltissime notizie in merito al noto marchio Lenovo, che durante questi ultimi tempi si era letteralmente 'ritirato' dalla scena del commercio. Le indiscrezioni però dicono proprio che questo silenzio sia attribuito all'impegno per questo nuovissimo progetto. Si tratterebbe di uno smartphone unico nel suo genere, decisamente diverso dai dispositivi precedenti della stessa società, che verrà presentato al pubblico ...

Lenovo Z5 è il nuovo (e bellissimo) smartphone full screen senza notch : Si può avere uno smartphone full screen ma senza notch? Si secondo Lenovo che si appresta a presentare Z5 che è davvero bellissimo anche senza notch Lenovo Z5: senza notch è meglio Lenovo non è solo Motorola Moto G e dopo l’acquisizione dell’azienda Americana, non ha ancora fatto il salto di qualità in ambiente mobile. […]

Smartphone nuovo : mi serve un antivirus? : Quando pensiamo alla cyber-sicurezza, la prima cosa che ci viene in mente è scaricare un antivirus sul computer. Le minacce informatiche sono all’ordine del giorno e gli hacker trovano sempre nuovi modi per cercare di intrufolarsi nel nostro pc: o hanno bisogno di prendere il controllo della macchina per creare una botnet e lanciare un attacco ancora più grande, oppure, più semplicemente, per rubarci i dati, bloccarci il terminale e ...

Xiaomi la crescita è incredibile : il mercato degli smartphone ha un nuovo protagonista : Le vendite dell’ultimo trimestre 2018 nel mercato degli smartphone sono in calo, ma Xiaomi continua a fare enormi progressi consolidando il quarto posto come produttore al mondo.Gli esperti lo dicono già da un paio di anni: il mercato degli smartphone è ormai saturo, le vendite aumenteranno di poco nei prossimi anni o ci potrebbero essere anche dei piccoli cali annuali.A conferma di ciò, l’ultimo resoconto dell’anali di mercato ...

Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per smartphone : Ve ne avevamo già parlato ad inizio anno, ma ora Xiaomi sembra veramente intenzionata a proseguire con lo sviluppo di un suo SoC personale. Dopo il fallimento di Surge S1 tocca a TSMC produrre un nuovo Surge S2! L'articolo Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ti Serve Lo Smartphone nuovo? Su eBay Sconti Fino Al 40% : Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili”: Sconti Fino al 40% su Smartphone Android. Galaxy S9 Dual SIM ITA a 559€, iPhone 7 a 468€ e molto altro in offerta. Hai bisogno di uno Smartphone Nuovo? Approfitta degli incredibili Sconti eBay! Super Sconti su eBay per gli Smartphone nuovi Ti Serve un nuovo Smartphone? Hai bisogno di comprare un […]

“Con questo trucco entreranno nel vostro smartphone”. Il codice di accesso? Ecco come fanno ad azzeccarlo in pochissimi minuti e al primo tentativo. Come proteggersi da questo nuovo e temibile “sistema” : Se siete possessori di un iPhone (vecchio o nuovo poco conta), sappiate di essere a rischio. No, nulla a che fare con la vostra persona, ma un rischio sulla violazione di privacy. L’allarme è stato lanciato da Thomas Reed, direttore della Malwarebytes, che dalle pagine del blog della compagnia ha invitato i possessori del telefonino della “mela” a cambiare password evitando codici brevi. Un dispositivo in grado di ...

Honor 10 / In Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Amazon : ecco il nuovo browser per smartphone e tablet Android Video : Tra le innumerevoli applicazioni, sul PlayStore di Android [Video]da oggi ne troveremo una in più: si tratta del browser di #Amazon e si chiama ''Internet''. Gli sviluppatori affermano che l'applicazione è leggera, veloce e non costituisce un rischio per i dati personali degli utenti che lo utilizzano. Intanto, possiamo subito verificare che effettivamente l'applicazione pesa pochissimo, addirittura inferiore ai 2 MB. Il design del browser è ...

Con 500 il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9 : Dalla collaborazione tra Fiat e Samsung nasce “Galaxy4U”, una nuova promozione che consente di avere il meglio della telefonia mobile in omaggio acquistando uno dei modelli della famiglia 500, con qualunque allestimento e motorizzazione. Ad aprile, infatti, coloro che accenderanno il finanziamento “Galaxy4U”, studiato da FCA Bank per l’acquisto di Fiat 500, Fiat 500X oppure […] L'articolo Con 500 il nuovo ...

nuovo primato Huawei con il primo smartphone 5G? Ecco quando : Huawei pronta a fare la differenza rispetto ai concorrenti con il primo smartphone 5G molto presto? Il produttore cinese impiega molte risorse nello sviluppo di nuove tecnologia e la connessione ultra rapida è al centro dei suoi nuovi progetti in riferimento alle infrastrutture ma pure ai dispositivi in grado di supportare il Nuovo standard. Secondo gli ultimi rumor, il primo smartphone con supporto 5G sarebbe già pronto a fare capolino sul ...