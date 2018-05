Un nuovo ristorante e american bar a Casa Milan | apre il bistrot Fourghetti

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da tutte le altre - non solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...