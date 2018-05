Un nuovo Nokia Android One compare in una foto con design in stile Lumia

Nokia Moonraker - lo smartwatch studiato per Windows Phone si mostra in un nuovo video [Agg.1 firmware] : [Aggiornamento1 22/04/2018] Sempre i ragazzi di ProtoBetaTest hanno realizzato un altro video dove mostrano l’ultimo firmware (ovviamente preview) rilasciato per il Nokia Moonraker, lo smartwatch compatibile con Windows Phone che non ha mai visto luce. Articolo originale, Abbiamo già parlato in passato di Moonraker, uno smartwatch a cui Nokia stava lavorando prima che venisse cancellato da Microsoft dopo l’acquisizione. ...

Nokia X il nuovo misterioso smartphone mostrato in foto dal vivo : Un nuovo e misterioso smartphone con sistema operativo Android chiamato Nokia X è stato ripreso in alcune immagini dal vivo: di che si tratta?HMD Global dopo aver presentato al grande pubblico il Nokia 8 Scirocco e la variante 2018 del Nokia 6 al MWC 2018 di fine febbraio a Barcellona, pare che si appresti a lanciare un nuovo smartphone.Nokia X: un nuovo smartphone che sarà annunciato in cina alla fine di aprile 2018?Continue reading Nokia X il ...

Nokia Moonraker - lo smartwatch studiato per Windows Phone si mostra in un nuovo video : Abbiamo già parlato in passato di Moonraker, uno smartwatch a cui Nokia stava lavorando prima che venisse cancellato da Microsoft dopo l’acquisizione. Adesso scopriamo ulteriori dettagli grazie ai colleghi di ProtoBetaTest. A differenza della Microsoft Band, device anch’esso non più in produzione dopo la commercializzazione del secondo modello, che è un indossabile dedicato prevalentemente, per non dire del tutto, agli sportivi con ...

Nokia 6 (2018) è in realtà Nokia 6.1 e regala il nuovo Google Home Mini : Nokia 6.1 sarà disponibile nella colorazione Nero/Rame dalla metà di aprile con Google Home Mini incluso nel prezzo: in Italia sarà venduto al prezzo consigliato di 279 euro. Siete interessati ad acquistarne uno? L'articolo Nokia 6 (2018) è in realtà Nokia 6.1 e regala il nuovo Google Home Mini proviene da TuttoAndroid.