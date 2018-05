“Un giovane era stato massacrato di botte dai ragazzi”

“Una donna giovane e carina”. UeD : l’amore di Giorgio Manetti. Il gabbiano lo ammette per la prima volta - quello che cerca in una relazione lo ha trovato già. E no - non si tratta di Anna Tedesco : Gemma Galgani dovrà (proprio) farsene una ragione : Un tormentone di sicuro, ma altrettanto appassionante. La storia-non storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani va avanti da anni e parte del successo di Uomini e Donne si deve proprio a questa coppia ormai divenuta totalmente improbabile. Il loro amore è durato circa un anno, qualche tira e molla di troppo e i capricci della dama torinese hanno infine segnato la conclusione di questo rapporto, ma i fan del dating show di Maria De Filippi ...