Un anno dopo | EternalBlue torna a far parlare di sé a causa di una nuova epidemia di

Fabrizio Corona parla dopo 2 anni di silenzio : 'Mi hanno messo in manette sotto gli occhi di mio figlio' : Fabrizio Corona parla per la prima volta dopo l' uscita dal carcere . Sul numero di Chi in uscita mercoledì 16 maggio, dopo due anni di silenzio, spiega come sono stati i suoi 16 mesi in cella e ...

Fabrizio Corona parla dopo 2 anni di silenzio : 'Mi hanno messo in manette sotto gli occhi di mio figlio' : Fabrizio Corona parla per la prima volta dopo l' uscita dal carcere . Sul numero di Chi in uscita mercoledì 16 maggio, dopo due anni di silenzio, spiega come sono stati i suoi 16 mesi in cella e ...

“Li hanno beccati così”. Elena Morali e Scintilla - ma insomma… Dopo il sospetto di un ritorno di fiamma tra Madre natura e Marco Ferri - ecco la novità. Tutta “colpa” di Francesca Cipriani : Ti odio, poi ti amo, poi ti amo e poi ti odio. Così cantava Mina nel suo celebre brano “Grande, grande, grande”. Perché si sa, l’amore a volte fa dei giri immensi e poi torna sempre al punto di partenza, anzi, alla persona “giusta”. Nelle scorse settimane abbiamo parlato frequentemente della separazione a un passo dal matrimonio di Elena Morali e Scintilla eppure non sembra sia ancora stata detta l’ultima parola. I recenti gossip vogliono ...

Jersey Shore : Ronnie Magro e la fidanzata hanno fatto pace - dopo che la figlia è finita in ospedale : L'emergenza li ha fatti riavvicinare The post Jersey Shore: Ronnie Magro e la fidanzata hanno fatto pace, dopo che la figlia è finita in ospedale appeared first on News Mtv Italia.

Napoli - Sarri : “nelle ultime quattordici partite abbiamo giocato dopo la Juventus - danno notevole” : Successo del Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, vittoria che non ha permesso di evitare la festa scudetto della Juventus. Ecco le parole di Sarri a Premium Sport: “Che la Juve sia la più potente non c’è dubbio, non so se poi se lo meritassero. Ho visto poche partite loro per avere un’idea così precisa. Per lo Scudetto bisognava andare a letto prima il sabato sera a Firenze. La squadra ha subito un contraccolpo ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la luna di miele alle Maldive : «Tra un anno un figlio e la famiglia» : MILANO ? ?Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere,...

Banca Carige - dopo cinque anni il bilancio torna in utile. 200 lavoratori e 60 filiali in meno in un anno : Sul fronte degli oneri di gestione, pari a '117,8 milioni , -9,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, , la Banca continua la propria politica di gestione rigorosa dei costi, ...

Dopo il 25 maggio - privacy e trasparenza sul web andranno ancora d'accordo? : ... letteralmente 'chi è', , che consente la consultazione della lista pubblica nella quale sono conservati i dati di tutti i proprietari dei domini registrati nel mondo. E che, sotto la nuova normativa,...

Tornano a casa dopo un anno e mezzo le gemelline siamesi : il saluto è emozionante : Possono tornare a casa Rayenne e Djihene, le gemelline siamesi algerine unite per il torace e l'addome, arrivate a Roma un anno e mezzo fa e salvate grazie a un...

Andrea Iannone-Fabrizio Corona : spunta il messaggio segreto al veleno. Attacco del pilota dopo quell’incontro con Belen. È guerra : Scontro aperto tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona. L’indiscrezione ha del clamoroso. Non è passato inosservato l’incontro di Belen Rodriguez con il suo ex fidanzato. Né all’occhio attento dei paparazzi, né ai moltissimi fan della showgirl argentina, e tantomeno, ovviamente, al nuovo compagno di lei: Andrea Iannone. Visionate le foto, infatti, il campione di motociclismo – legato a Belen da circa un anno e mezzo ...

Siani - il murale che nessuno difende dopo un anno già i segni dell'incuria : Inaugurato poco più di un anno e mezzo fa, il murale di via Romaniello che celebra Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985, versa in gravi condizioni. È un muro ...

“È già morto”. Ma quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i suoi organi dopo il consulto dei medici. La storia che commuove il mondo : Questa storia ha dell’incredibile. dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori – su consiglio dei medici – avevano ormai ...

Ginnastica - il ritorno in gara di Sofia Busato : un anno dopo l’infortunio - si riprende a sognare : Dalla rottura del legamento crociato al rientro in gara: ci è volato un anno esatto. Da quel maledetto riscaldamento agli Europei di Cluj-Napoca alla seconda tappa di Serie A al Mediolanum Forum di Milano: questo il viaggio di Sofia Busato, attesa da tutti gli appassionati di Ginnastica artistica, supportata in dodici mesi difficilissimi durante i quali però non ha mai mollato e ha sempre creduto di poter tornare in pedana per togliersi delle ...

Shade e Nek Max Renga ai Wind Music Awards dopo i successi dell’ultimo anno : la data ufficiale : Nek Max Renga ai Wind Music Awards per un ritorno all'Arena di Verona dopo il grande concerto che hanno tenuto il 28 aprile scorso. Tra i nuovi nomi annunciati, anche quello di Shade. Il giovane artista salirà sul palco per ritirare il premio assegnato per Irraggiungibile, in collaborazione con Federica Carta. Il trio ha appena concluso la sessione primaverile dei concerti che hanno organizzato per il progetto congiunto avviato con Duri da ...