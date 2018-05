Ultime pensioni quota 100 e 41 | M5S-Lega | quanti escono e come nel 2019 e 2020?

RIFORMA PENSIONI/ Più alte dal 2019 con la perequazione - ma Lega-M5s pensano al taglio (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati - incontro con Roberto Fico per la nona salvaguardia (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 16 maggio. Alcuni Esodati hanno incontrato il Presidente della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 05:57:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:01:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero : a qualcuno ha fatto comodo far polemica sulla mia legge (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero ha parlato a Stasera Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 - Anzaldi contro Lega e M5s (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100, Anzaldi contro la Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:01:00 GMT)

Pensioni - Ultime news al 15/5 su legge Fornero - Quota 41-100 ed APE social Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 15 maggio 2018 vedono prore la situazione di attesa per la possibile formazione del Governo Lega - M5S. Un quadro che non lascia trasparire ulteriori dettagli neanche in merito alla strategia di superamento della legge Fornero [Video] indicata nell'accordo programmatico in corso di definizione, stante la linea generale indicata in una possibile Quota 100. Nel frattempo dal Partito Democratico si prende ...

Riforma pensioni/ Quota 100 e Ape - le domande di Damiano per Lega e M5s (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Quota 100 e Ape, le domande di Damiano per Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:31:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Quota 41 : resta l’adeguamento all’aspettativa di vita? (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 maggio. Le ipotesi sugli interventi di Lega e M5s su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:55:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Per la Cgil Quota 100 e Quota 41 non bastano (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Per la Cgil Quota 100 e Quota 41 non bastano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 maggio. La Cgil si pronuncia sull’ipotesi di introdurre Quota 100 e Quota 41 al posto della Legge Fornero, che potrebbe concretizzarsi nel caso di Governo Lega-M5s.

Riforma pensioni/ Quota 100 e Quota 41 - le richieste di Damiano a Lega e M5s (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100 e Quota 41, le parole di Cesare Damiano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 maggio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41 - Lega e M5S sono d'accordo (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 100 e Quota 41, Lega e M5S sono d'accordo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 maggio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:22:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Legge Fornero - un ostacolo per le intenzioni di Lega e M5s (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 14 maggio. Le parole di Giovanni Palladino del Movimento per Servire l’Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali.Carmelo Barbagallo ritiene che “occorre fare il contrario di ciò che abbiamo realizzato sino a oggi: dobbiamo dare stabilità ai giovani e flessibilità in uscita agli anziani”.

Pensioni - Ultime notizie oggi 12 maggio su Opzione Donna - quota 41 e 63 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 12 maggio hanno per temi la proroga di Opzione Donna, la quota 41 per tutti e il pensionamento a 63 anni. Proseguono le trattative tra M5S e Lega Nord per la formazione del nuovo governo, il quale - nelle premesse - dovrebbe essere di rottura rispetto ai precedenti esecutivi che si sono succeduti dopo quello tecnico di Mario Monti. --Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovessero confermare le ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Boeri : nessun partito vuol abolire la Legge Fornero (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 maggio. Le parole di Tito Boeri, Presidente dell’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:17:00 GMT)