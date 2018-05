Uefa | c’è preoccupazione per il nuovo Mondiale per Club

Napoli - San Gennaro non delude. Il miracolo c’è - ma sangue già liq Uefa tto all’estrazione delle reliquie dalla cassaforte : Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro . L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 18.37 di sabato 5 maggio dall’arcivescovo di Napoli , il cardinale Crescenzio Sepe, nella basilica di Santa Chiara. Il sangue , comunque, è apparso già sciolto quando la teca è stata estratta dalla cassaforte nella cappella della Deputazione del Tesoro L'articolo Napoli , San Gennaro non delude. Il miracolo c’è, ma sangue già ...

Milan- oggi c'è in ballo il futuro del Milan. Lo sa bene la società rossonera, lo sanno bene i tifosi. oggi, Fassone e tutta la società rossonera, composta dal direttore esecutivo Han Li, dalla Chief Financial Officer Valentina Montanari e dal Group Financial Director Alessandro Baj Badino faranno visita all'Uefa. settlement agreement La società rossonera tenterà di convincere l'Uefa a