ue; presidente marini a comitato europeo regioni su proposta bilancio 2021-2017 | risorse

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Juventus - Marotta : “Buffon parlerà con il presidente. Vogliamo due portieri di valore…” : Juventus, Marotta- Intervenuto a “Radio Uno”, nella trasmissione “Radio Anch’io Sport, Beppe Marotta ha anticipato alcune scelte per il futuro. La volontà della società bianconera è quella di continuare con Massimiliano Allegri. Il direttore generale si è detto molto ottimista a riguardo. Poi anticipazioni su Buffon e il nuovo portiere. Bocciato Donnarumma. LE PAROLE DI […] L'articolo Juventus, Marotta: ...

Melania e Donald : che relazione è quella tra la First Lady e il Presidente : Il motivo? Le regole di sicurezza della Casa Bianca sono le più rigide del mondo. Addirittura Melania non avrebbe nemmeno il diritto di aprire una finestra. E non perché qualcuno debba farlo al suo ...

Mattarella : "Il ruolo del presidente è quello di tutore" : Mattarella è intervenuto alla cerimonia in occasione dell'anniversario, del giuramento e dell'entrata in carica del presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nel suo discorso, Mattarella ha detto che ...

Napoli - paletto di ferro lanciato contro un’ambulanza. Il presidente dell’Ordine dei medici : “Questa città è come Raqqa” : “Napoli è come Raqqa”. Il vetro di un’ambulanza rotto con un paletto di ferro, senza un motivo apparente, mentre il mezzo stava trasportando un paziente in codice rosso, fa scoppiare la rabbia di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Perché nel capoluogo campano non è la prima volta che si verificano aggressioni nei confronti del personale del 118 e atti di vandalismo. “Per i medici e per ...

SERGIO MATTARELLA : "EUROPA NOSTRO PATRIMONIO - NO A SOVRANISMO"/ Presidente della Repubblica si schiera con ue : "The State of the Union", SERGIO MATTARELLA a Firenze per l'evento legato all'Europa: "Mai come oggi è necessario unire, sovranismo è inattuabile", le parole del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:40:00 GMT)

Rita Centofanti vice presidente del TSA smentisce la notizia delle sue dimissioni : L'Aquila - In relazione ad alcune notizie di stampa:“Sono ben salda nella mia carica di vice presidente del TSA. Ormai da anni, da quando la Regione ha deciso di diminuire drasticamente i contributi per la cultura, il Comune dell’Aquila, è socio di maggioranza del Teatro, dato il suo maggiore impegno finanziario. Il Sindaco Pierluigi Biondi mi ha nominata a settembre dell’anno scorso esclusivamente sulla base del curriculum ...

MATTARELLA - SALVINI-DI MAIO : “NO A GOVERNO NEUTRALE”/ Due donne la carta a sorpresa del Presidente? : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:40:00 GMT)

Le Iene non mollano Fico - seconda puntata sulla colf in nero : "Quello che il presidente della Camera non ha chiarito" : Domanda: "Roberto Fico vive qua?". Risposta: "No, non vive qua, qua abitano la madre, il padre... ma non lui". A parlare è un macellaio del quartiere Posillipo di Napoli, la zona dove è cresciuto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati. Le Iene non mollano il grillino sulla vicenda della colf in nero e sono andate a verificare quanto sostenuto dal legale di Fico, secondo il quale il presidente della Camera non vivrebbe ...

Catanzaro - interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha l’appalto per i lavori in questura : La società del presidente dei costruttori bloccata dall’interdittiva antimafia. Succede a Catanzaro, dove la prefetta Francesca Ferrandino ha preso la decisione dopo tre accessi in tre cantieri della città (Parco Gaslini, Città della Scienza di Taverna e manutenzione al Palazzo Inps). L’interdittiva è scattata in particolare dopo che in un’inchiesta sono emersi contatti tra la Caruso Costruzioni, società di Alessandro Caruso ...

L’uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente : “Gli inappropriati sono loro” : L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente: “Gli inappropriati sono loro” Le lamentele di James Pallotta contro le decisioni arbitrali in Roma-Liverpool non sono passate inosservate alla Uefa. La Commissione disciplinare, etica e di controllo della federazione internazionale ha infatti aperto un procedimento nei confronti del presidente giallorosso. “Condotta inappropriata” l’accusa ...

Roma - la uefa mette sotto inchiesta Pallotta per 'condotta scorretta'. La risposta del presidente : 'Inappropiata è condotta uefa' : Il presidente James Pallotta è sotto inchiesta dalla Uefa con l'accusa di 'condotta scorretta' per le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Roma-Liverpool dello scorso 2 maggio. 'È assolutamente ...

Lega - Furgiuele incontra presidente Sacal : ...ulteriormente comunità di pregio- già penalizzate dalle condizioni della pessima statale 106- che hanno invece tutto il diritto di far conoscere le loro eccellenze turistiche al resto del mondo".

Roma - James Pallotta / Il Presidente giallorosso invoca il Var e intanto pensa alla prossima Champions League : Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:40:00 GMT)