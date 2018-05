Ue | Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella e il Pm10 | ‘Ulivi andavano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’finisce davantidieuropea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sullae anche per aver violato le norme antismog. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto riguarda lo smog, invece, la decisione della Commissione Europea si riferisceripetuta violazione dei limiti Ue per il particolato. Con la stessa motivazione, a quanto si è appreso, l’esecutivo Ue ha deferito Ungheria e Romania e ha denunciatoanche Francia, Germania e Regno Unito per il superamento dei limiti di biossido di azoto (No2). Dopo uno degli ultimi incontri europei durante la procedura d’infrazione, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti aveva ...