Ue | gli arrivi di migranti dalla Turchia in netto aumento

Immigrazione - l’accordo Ue-Turchia non funziona più. Aumentano gli arrivi via mare e terra : «La situazione rimane fragile». Il commissario europeo per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, non si nasconde e non lo nasconde. In questi anni dei progressi sono stati compiuti, ma non abbastanza per poter dire di aver trovato la quadra alla non semplice gestione del fenomeno migratorio. I numeri, gli ultimi forniti dalla Commissione Ue nel ra...

Miralem Pjanic e le polemiche sugli arbitri/ "Spiace che arrivino queste voci - sono di basso livello" : Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, risponde alle accuse sui presunti favori arbitrali ricevuti. Le voci che arrivano sono considerate di basso livello(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:53:00 GMT)

Serie A Crotone - Capuano : «Chievo? Ci arriviamo nel migliore dei modi» : Crotone - Marco Capuano alza la guardia prima di Chievo-Crotone , una partita che mette in palio una fetta di salvezza: 'E' una sfida importante - ha dichiarato il difensore ai microfoni di Fctv - Ci ...

Roma-Liverpool : proseguono gli arrivi inglesi : Sono partiti alle 11.20 dall'aeroporto di Fiumicino, alla volta di Roma, i primi quattro pullman con a bordo circa 200 tifosi del Liverpool arrivati con uno dei primi tre dei cinque voli charter ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso - : I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso : Migranti, oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

Italia - migranti : 104.776 arrivi in meno dal 1 luglio ad oggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Migranti - Centro Astalli : “Calati gli arrivi - ma aumentate le difficoltà dell’accoglienza. Molti dormono in strada” : Calano gli arrivi di rifugiati in Italia. Nel 2017 sono stati 62.067 in meno rispetto all’anno precedente, ovvero 119.369 contro i 181.436 del 2017. Ma l’obiettivo di un sistema di accoglienza unico e con standard uniformi è ancora lontano, anzi aumentano le difficoltà di accesso alla protezione per chi chiede aiuto. A dirlo, con il suo Rapporto Annuale, è il Centro Astalli. “È necessario uscire dalla dicotomia e avere un unico ...

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).

Cagliari - liceo multa studenti ritardatari : ‘2 euro di sanzione se arrivi dopo le 8.35’ : Basta con i ritardatari. Chi arriva dopo le 8,35 al liceo scientifico “Pitagora” di Selargius (Cagliari) paga due euro. Il dirigente Salvatore Angius non vuole che si parli di “multa” ed è certo che la decisione presa non violi alcuna Legge ma la scelta della scuola ha destato qualche polemica. E’ tutto scritto e approvato dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto. L’articolo quattro del regolamento d’istituto cita: “I ritardatari, ad ...

Turismo Roma - a Pasqua +4 - 44% gli arrivi complessivi : Turismo a Roma. A Pasqua aumentano le prenotazioni nella Capitale: +4,44% gli arrivi complessivi. Meloni: “Turismo religioso e attrattive artistiche mix unico per chi visita... L'articolo Turismo Roma, a Pasqua +4,44% gli arrivi complessivi proviene da Roma Daily News.

Turismo - a Pasqua aumentano le prenotazioni nella Capitale : +4 - 44% gli arrivi complessivi : Sarà una Pasqua con il segno più per gli alberghi e le strutture ricettive romani. Gli arrivi complessivi previsti (circa 353.000 unità) registrano un incremento di +4,44% e le presenze (circa 921.000 unità) registrano una stima di crescita di +4,60% rispetto alla Pasqua 2017. Sono i primi dati disponili relativi alle previsioni delle prenotazioni per […]