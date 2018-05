UE Attacca l’italia | “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo

essere-informati

: RT @lucabattanta: Putin attraversa in camion il ponte Russia Crimea. L’unione europea ha il coraggio di parlare di violazione della sovran… - boia_er : RT @lucabattanta: Putin attraversa in camion il ponte Russia Crimea. L’unione europea ha il coraggio di parlare di violazione della sovran… - Camillamariani4 : RT @lucabattanta: Putin attraversa in camion il ponte Russia Crimea. L’unione europea ha il coraggio di parlare di violazione della sovran… - FrancescoMorato : RT @lucabattanta: Putin attraversa in camion il ponte Russia Crimea. L’unione europea ha il coraggio di parlare di violazione della sovran… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) UEl’italia:adcon ilGoverno!” Come riporta la repubblica.it iniziano i campanelli d’allarme che va contro unsistema fatto per i cittadini e non per le poltrone questa volta. Cosa saggia e corretta dal mio punto di vista, ma non certo dall’Eu che lancia Tre allarmi … L'articolo UEl’italia:adcon ilGoverno!” proviene da Essere-Informati.it.