Tutte le novità WhatsApp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android

Automotive Dealer Day 2018 : Leasys propone Tutte le sue novità : Tra le novità di Leasys all’Automotive Dealer Day, ci sarà un allestimento all’interno delle aree dedicate al noleggio presso le sedi dei partner commerciali Leasys, società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, partecipa all’Automotive Dealer Day 2018, l’evento europeo di riferimento per gli operatori del settore auto che – dal 15 al 17 maggio presso il Centro Congressi di Veronafiere – offre ...

Gmail - Tutte le novità. Cosa cambia. Quali sono le nuove funzioni - compresa la modalità offline : Cambia e si rinnova il servizio di posta elettronica di Google: nuove funzionalità, Cosa prevedono e come utilizzarle

Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze : Tutte le novità : Venerdì 18 maggio sarà l'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze che dedicherà all'artista-genio la giornata di studi " Storia, tecnica e scienza per il Restauro dell' ...

ASSEGNI FAMILIARI INPS - COME OTTENERLI/ Importi e tabelle aggiornati fino al 2019 : Tutte le novità : Sugli ASSEGNI FAMILIARI 2018-2019, l’INPS ha fornito le nuove tabelle con gli Importi aggiornati che varranno a partire dal prossimo mese di luglio fino al 30 giugno 2019(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:00:00 GMT)

Android P DP2 è una minierà di novità Tutte da scoprire : A una settimana dalla presentazione della seconda Developer Preview 2 di Android P, continuano a emergere nuove funzioni che proviamo a riassumere rapidamente. L'articolo Android P DP2 è una minierà di novità tutte da scoprire proviene da TuttoAndroid.

Android P DP2 è una minierà di novità Tutte da scoprire : A una settimana dalla presentazione della seconda Developer Preview 2 di Android P, continuano a emergere nuove funzioni che proviamo a riassumere rapidamente. L'articolo Android P DP2 è una minierà di novità tutte da scoprire proviene da TuttoAndroid.

F1 - GP Spagna 2018 : Tutte le novità di Ferrari e Mercedes. Rosse con fondo nuovo e specchietti - power unit aggressiva per le Frecce : Sta per iniziare il caldissimo weekend riservato al GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Le scuderie di riferimento vogliono arrivare all’appuntamento più preparate che mai, il ritorno in Europa è sempre stato determinante per le sorti del campionato e a Barcellona capiremo davvero quali saranno le gerarchie in pista: la Ferrari è davvero la macchina più veloce del momento oppure la Mercedes ha ancora qualche asso nella manica ...

Estate Fiorentina 2018 : le novità e Tutte le informazioni : L'Estate a Firenze inizia a maggio e si conclude a ottobre. Come il 2017, anche il 2018 sarà segnato da ben sei mesi di danza, musica, spettacoli, cinema, teatro e divertimento per grandi e piccoli . Non solo il centro storico, ma anche l'Oltrarno e la periferia saranno interessati da molte iniziative. 140 progetti che animeranno ...

Godetevi Tutte le novità di Android P beta nel nostro video : Abbiamo installato la prima beta di Android P sul nostro Pixel 2 XL, siete pronti a scoprire come funzionano le nuove gesture "alla iPhone"? Trovate tutto nel nostro video L'articolo Godetevi tutte le novità di Android P beta nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Android P - Maps - Assistente e Gmail : Tutte le novità Google : Il video di Assistente Google che telefona al posto tuo e prenota un appuntamento al ristorante potrebbe diventare un momento storico che ricorderemo per anni, come lo ”one more thing” al momento della presentazione del primissimo iPhone. Perché durante il keynote di apertura della Google I/O 2018, l’intelligenza artificiale è passata da essere uno strumento di marketing destinato a farti dire “wow” un paio di volte l’anno, a ...

Tutte le novità del Google I/O 2018 dedicate agli sviluppatori : Molte sono state le novità introdotte al Google I/O 2018 dedicata agli sviluppatori Android, in questo articolo andremo a raccoglierle e presentarvele Tutte! L'articolo Tutte le novità del Google I/O 2018 dedicate agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

La svolta di Google Assistant in tre punti : Tutte le novità del 9 maggio : L'evento che ha visto protagonista Google nella giornata di ieri non ha investito il solo aggiornamento del sistema operativo Android P, ma ha aperto anche importanti scenari per quanto riguarda Google Assistant, almeno stando alle notizie che hanno preso piede nelle ultime ore. Cosa dobbiamo esaminare più da vicino in queste ore? Come cambierà il modo di interagire con una piattaforma scaricata a bordo di un numero impressionante di device? ...

Google Maps : Tutte le novità mostrate al Google I/O 2018 : ... la celebre applicazione del colosso statunitense utilizzata da un numero spropositato di utenti in tutto il mondo. Andiamo a dare un'occhiata a cosa ci riservano i futuri update del software , sia ...

Google I/O - Tutte le novità di Assistente - Maps - Gmail e Foto : (Foto: Google) Risparmiare tempo e stress agli utenti: è questo l’obbiettivo che hanno in comune gran parte delle novità annunciate da Google nel discorso introduttivo della prima giornata di Google I/O, la conferenza che annualmente la casa di Mountain View organizza per gli sviluppatori interessati al suo ecosistema. Le ricerche del gruppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale non sono mai state così al centro dei suoi ...