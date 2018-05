Turismo | mln di turisti cinesi attesi in Ue | pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli 2

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Oggi a Shanghai, in occasione dell’opening della ‘Itb China’, la Fiera Internazionale del Turismo dedicata in particolare al mercato outbound, sono stati annunciati i partner strategici ufficiali per l’attuazione del piano ‘2018 Eu – China Tourism Year’. L’obiettivo è di promuovere il mercato europeo ai viaggiatori cinesi e rendere ancora più appetibile il vecchio ...

Primo maggio - 1 - 2 mln in agriTurismo : 10.58 1,2 milioni di persone, tra italiani e stranieri, si siedono a tavola in uno dei 23.000 agriturismi della penisola per il ponte del Primo maggio. E' quanto emerge da una stima Coldiretti, che evidenzia un aumento del 20% rispetto al 2017. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche è la principale ragione della scelta agrituristica. Ma non va dimenticata anche l'offerta di servizi innovativi per gli sportivi, i ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Nel 2017, 7 milioni e 850.000 arrivi in Italia: la community Italiana di Airbnb ha accolto ospiti da oltre 150 paesi. Il tipico host ha guadagnato 2.284 euro, condividendo la sua casa in media 25 giorni. Sono invece 3.247.000 le gli Italiani che hanno scelto Airbnb per visitare altre destinazioni. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi da Airbnb alla propria presenza in oltre 300 città e 80 paesi nel ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata (2) : (AdnKronos) – Sono 4,85 milioni gli annunci disponibili in oltre 191 paesi oggi in piattaforma. Secondo un sondaggio di Airbnb presso la sua community, la maggior parte degli ospiti ha dichiarato di aver scelto Airbnb per poter vivere come una persona del luogo (79%), e perché più conveniente rispetto all’offerta turistica tradizionale (89%). Oltre la metà (53%) degli ospiti dice di aver speso presso attività locali quanto ...

Turismo : Airbnb - in 2017 8 mln arrivi in Italia - Roma più gettonata (4) : (AdnKronos) – “Siamo estremamenti onorati di avere personalità di questo calibro a unirsi al nostro Advisory Board”, ha proseguito Chris Lehane. “Si tratta di leader del settore, dalle credenziali impeccabile, che hanno sempre lavorato per promuovere il Turismo sostenibile. Con membri di 4 continenti, siamo ansiosi di poter contare sul loro punto di vista per assicurare che Airbnb possa restare l’alternativa agli ...

“Locale di Bastianich non è agriTurismo” : il Fisco contesta un mln di redditi non dichiarati : “Locale di Bastianich non è agriturismo”: il Fisco contesta un mln di redditi non dichiarati Il business man della ristorazione avrebbe usufruito di agevolazioni fiscali ingiustificate per la sua attività in Friuli Continua a leggere

'Locale di Bastianich non è agriTurismo' : il Fisco contesta un mln di redditi non dichiarati : Doveva essere un agriturismo e invece si è trasformato in un ristorante di alta cucina , con il sogno di una stella. E' la strana metamorfosi dell 'Orsone , il locale di Cividale del Friuli , Udine, ...

AssoTurismo Confesercenti-Cst : Pasqua sotto attese - 4 - 8 mln presenze : Roma, 28 mar. , askanews, Nuovo anno, nuove sfide. Se il 2017 si era chiuso, per il turismo, con risultati record, il 2018 parte con un altro ritmo. E dopo un primo trimestre positivo ma sotto le ...