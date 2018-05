Turchia Italia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Nations League

Volley femminile - Nations League 2018 : pessimo esordio dell’Italia - azzurre battute 3-0 dalla Turchia di Guidetti : pessimo avvio per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile, il torneo internazionale che da quest’anno sostituisce il Grand Prix. A Lincoln (USA) le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-20) al termine di un incontro che purtroppo non è mai stato in discussione. Le ragazze di coach Davide Mazzanti, infatti, non sono quasi mai riuscite a tenere il passo della formazione allenata da ...

Karate - Europei 2018 : l’Italia del kumite femminile vola in semifinale! Turchia ultimo ostacolo verso la zona medaglie : Straordinaria prestazione per le azzurre del team kumite agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Sara Cardin (-55 kg), Laura Pasqua (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg) hanno prevalso nei primi tre incontri disputati durante le eliminatorie, garantendosi l’accesso alle semifinali, in cui sfideranno la temibile Turchia per ottenere il pass per la finale. Tanta sofferenza ma anche una notevole esperienza per ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Turchia 1-3. Finisce il sogno promozione - turche in Championships Division : Finisce sul più bello il sogno dell’Italia femminile di Tennistavolo di approdare in Championships Division ai Mondiali a squadre in corso di svolgimento ad Halmstad, in Svezia: le azzurre sono sconfitte per 1-3 dalla Turchia, che bissa con identico punteggio il risultato della fase a gironi e centra la promozione. Inizio subito in salita per le azzurre, con Debora Vivarelli che cede ad Ozge Yilmaz per 2-3 (9-11, 11-13, 11-8, 11-7. 8-11), ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Turchia-Italia 3-1. Si complica terribilmente il cammino delle azzurre : Arriva un’altra sconfitta per l’Italia femminile nella seconda giornata della Second Division dei Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: nel Girone F le azzurre hanno ceduto 1-3 alla Turchia. Dopo due sconfitte in altrettante gare, per l’Italia diviene difficile anche raggiungere il terzo posto, che consegnerebbe il pass per gli ottavi promozione: serve un cambio di passo nei prossimi due ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia a valanga sulla Turchia - azzurrine vicine alle semifinali : L’Italia infila la terza vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-15; 25-16; 14-25; 25-18) e si confermano in testa al girone, ormai a un passo dalle semifinali. Le ragazze di coach Mencarelli hanno dominato i primi due set, hanno accusato un black-out nella terza frazione prima di chiudere agevolmente i conti. Doppia cifra per i martelli Loveth ...

Volley : Europei Under 17 - terzo successo dell'Italia contro la Turchia : SOFIA , BULGARIA, - Ancora una convincente prestazione dell' Italia Under 17 nel Campionato Europeo di categorie. Dopo i successi su Romania e Olanda la squadra di Mencarelli supera anche la Turchia, ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

