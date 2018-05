Tumori | l’immunoterapia favorisce i maschi | il rischio di morte cala del doppio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’immunoterapia anticancro, in termini di sopravvivenza,, che grazie al trattamento mostrano una riduzione deldidoppia rispetto alle femmine. Lo calcola uno studio dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, pubblicato su ‘Lancet Oncology’. Una metanalisi che ha analizzato i risultati di 20 trial clinici randomizzati condotti su oltre 11 mila malati di tumore in fase avanzata, indicando che “il sesso del paziente può avere un impatto sull’efficacia dell’immunoterapia”, nuova frontiera delle cure contro il cancro. Studi precedenti – ricordano dall’Ieo – hanno dimostrato che gli uomini hanno undi mortalità per cancro quasi doppia rispetto alle donne, a causa di stili di vita e fattori biologici. Nel nuovo lavoro gli scienziati dell’Irccs fondato da Umberto Veronesi si sono ...